Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Sėkmingas lietuvių startas Kroatijoje: Gančierius ir Kanopkinas – „Dinaric“ ralio keturračių klasės lyderių gretose

2025-08-24 16:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 16:17

Sekmadienį Kroatijoje startavo savaitę truksiantis „Dinaric“ ralis, kuriame varžosi per 130 ekipažų. Itin sėkmingai jį pradėjo „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos keturratininkai iš Lietuvos: po prologo greičio ruožo Adomas Gančierius savo klasėje užėmė antrąją, o Antanas Kanopkinas – trečiąją vietą.

„CFMOTO Thunder Racing Team“ nuotr. | Komandos nuotr.

Sekmadienį Kroatijoje startavo savaitę truksiantis „Dinaric“ ralis, kuriame varžosi per 130 ekipažų. Itin sėkmingai jį pradėjo „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos keturratininkai iš Lietuvos: po prologo greičio ruožo Adomas Gančierius savo klasėje užėmė antrąją, o Antanas Kanopkinas – trečiąją vietą.

REKLAMA
0

Po pertraukos į tarptautines varžybas grįžęs ir šiame ralyje debiutuojantis A. Gančierius pademonstravo puikų tempą. 54 kilometrų prologo distancijoje jis pavijo du anksčiau startavusius varžovus ir puikiai susitvarkė su sudėtingomis navigacijos užduotimis. „Galima buvo ir geriau, bet galutinis rezultatas – penkta vieta bendroje įskaitoje – yra labai geras jau vien todėl, kad rytoj nereikės atidaryti trasos“, – džiaugėsi sportininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau patirties šiame ralyje turintis A. Kanopkinas teigė, kad trasa reikalauja didžiulės koncentracijos ir yra sudėtingas lėto, techniško trialo ir greitų atkarpų mišinys. „Vienoje labai sudėtingoje vietoje praradau daug laiko, bet vis tiek esu dešimtuke bendroje įskaitoje, rytoj startuosiu priekyje ir tai mane labai tenkina“, – pasakojo lenktynininkas.

REKLAMA

Po prologo A. Gančierius ir A. Kanopkinas bendroje ralio įskaitoje užima atitinkamai penktą ir dešimtą vietas. Tokios aukštos startinės pozicijos suteikia lietuviams taktinį pranašumą prieš pirmadienį laukiantį pirmojo ilgo lenktynių etapo.

); height:22px; left:703px; top:162px; width:22px"> 

 

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų