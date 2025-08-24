Sėkmingas lietuvių startas Kroatijoje: Gančierius ir Kanopkinas – „Dinaric“ ralio keturračių klasės lyderių gretose

Po pertraukos į tarptautines varžybas grįžęs ir šiame ralyje debiutuojantis A. Gančierius pademonstravo puikų tempą. 54 kilometrų prologo distancijoje jis pavijo du anksčiau startavusius varžovus ir puikiai susitvarkė su sudėtingomis navigacijos užduotimis. „Galima buvo ir geriau, bet galutinis rezultatas – penkta vieta bendroje įskaitoje – yra labai geras jau vien todėl, kad rytoj nereikės atidaryti trasos“, – džiaugėsi sportininkas.
Daugiau patirties šiame ralyje turintis A. Kanopkinas teigė, kad trasa reikalauja didžiulės koncentracijos ir yra sudėtingas lėto, techniško trialo ir greitų atkarpų mišinys. „Vienoje labai sudėtingoje vietoje praradau daug laiko, bet vis tiek esu dešimtuke bendroje įskaitoje, rytoj startuosiu priekyje ir tai mane labai tenkina“, – pasakojo lenktynininkas.
Po prologo A. Gančierius ir A. Kanopkinas bendroje ralio įskaitoje užima atitinkamai penktą ir dešimtą vietas. Tokios aukštos startinės pozicijos suteikia lietuviams taktinį pranašumą prieš pirmadienį laukiantį pirmojo ilgo lenktynių etapo.
