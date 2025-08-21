Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Netikėtas posūkis į Kroatiją: „CFMOTO Thunder Racing Team“ logistikos iššūkius sprendžia paskutinę minutę

2025-08-21 11:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 11:55

Lenktynininkų kasdienybė kupina ne tik adrenalino trasoje, bet ir įtampos už jos ribų. Tuo šią savaitę įsitikino „CFMOTO Thunder Racing Team“ komanda, paskutinę akimirką sprendžianti technikos ir logistikos galvosūkius prieš pat startą Kroatijoje. Prieš kurį laiką sužinoję, kad Maroko ralyje nebus keturračių įskaitos, sportininkai planus operatyviai pakeitė ir nusprendė jėgas išbandyti „Fenix“ bei „Dinaric“ raliuose, tačiau net ir tai nebuvo paskutinis iššūkis.

Antanas Kanopkinas (nuotr. komandos archyvo)

Lenktynininkų kasdienybė kupina ne tik adrenalino trasoje, bet ir įtampos už jos ribų. Tuo šią savaitę įsitikino „CFMOTO Thunder Racing Team“ komanda, paskutinę akimirką sprendžianti technikos ir logistikos galvosūkius prieš pat startą Kroatijoje. Prieš kurį laiką sužinoję, kad Maroko ralyje nebus keturračių įskaitos, sportininkai planus operatyviai pakeitė ir nusprendė jėgas išbandyti „Fenix“ bei „Dinaric“ raliuose, tačiau net ir tai nebuvo paskutinis iššūkis.

0
Komandos logistikos planus sujaukė netikėtai užsitęsusi technikos kelionė iš Pietų Afrikos Respublikos, kur gegužės pabaigoje vykusiame ralyje komanda iškovojo dvigubą pergalę. Lenktyniniai keturračiai į komandos bazę grįžo likus vos porai dienų iki išvykimo į Kroatiją, tad atlikti jiems būtino techninio paruošimo tiesiog nebebuvo laiko.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

„Keturračiai grįžo tik pirmadienį, todėl šiose varžybose dalyvausiu su savo atsarginiu keturračiu, kuris jau buvo paruoštas kitiems metams. Dėl to šiek tiek koreguojasi ir ateinančių metų planai“, – pasakojo „CFMOTO Thunder Racing Team“ pilotas Antanas Kanopkinas, pripažindamas, jog prieš startą jaučiamas lengvas chaosas.

Sportininkas juokauja, kad nors ir stengiasi viskam ruoštis iš anksto, dažnai nutinka aplinkybės, verčiančios, lyg studentui, svarbiausius darbus atlikti paskutinėmis naktimis.

Šiame ralyje komandai atstovaus du pilotai. Kartu su A. Kanopkinu startuos ir Adomas Gančierius, paskutinį kartą ant apdovanojimų pakylos lipęs prieš porą metų. Dėl vėluojančios technikos jis taip pat buvo priverstas ieškoti alternatyvos ir lenktyniaus savo asmeniniu keturračiu.

Sportininkų laukia penkios lenktynių dienos vaizdingais Kroatijos kalnais. Keturračių įskaitoje startuos net 13 dalyvių, tad, nepaisant netikėtų iššūkių, abu komandos pilotai yra nusiteikę konkurencingai ir intensyviai kovai.

