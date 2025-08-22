Ispanija paskelbė dvyliktuką Europos čempionatui

Vyr. treneris Sergio Scariolo šį pasiruošimą buvo priverstas ieškoti įvairių sprendimų dėl būrio žaidėjų traumų, kvietėsi papildymą iš rezervinės komandos, o dvyliktuką paskelbė po pralaimėjimo Vokietijai per pratęsimą.
Ispanų sudėtis:Santi Aldama (Memfio „Grizzlies“), Dario Brizuela, Willy Hernangomezas, Joelis Parra (visi Barselonos „Barcelona“), Juancho Hernangomezas (Atėnų „Panathinaikos“), Sergio de Larrea, Jaime Pradilla, Josephas Puerto, Xabi Lopezas-Arostegui, Yankuba Sima (visi Valensijos „Valencia“), Santi Yusta (Saragosos „Casademont“), Mario Saint-Supery (Gonzagos „Bulldogs“).
Ispanai Europos čempionatą pradės C grupėje, kartu su Italija, Sakartvelu, Graikija, Kipru bei Bosnija ir Hercegovina.
