Dzūkijos žvyrkeliuose paaiškėjo mini ralio čempionato lyderiai: absoliučioje įskaitoje triumfavo svečiai iš Latvijos

Pagrindinėse čempionato SGC (Sport General Classification) įskaitose pergalėmis džiaugėsi lietuvių ekipažai. SGC-1 klasėje nugalėjo Dominykas Viliušis su Dagne Končiūte, SGC-2 klasėje greičiausi buvo Erikas Jončas ir Aurimas Galkontas. SGC-3 įskaitoje triumfavo Martynas Tereikis su Sauliumi Ruzgu, o galingiausioje SGC-4 klasėje niekas neprilygo Vytauto Venclovo ir Dariaus Akelaičio ekipažui.
Svečių, atvykusių pasitreniruoti iš aukštesnių lygų, klasėje nugalėjo Benas Šimkus ir Edvinas Bieliauskas. Gausioje OC (Open Class) keturiais ratais varomų automobilių įskaitoje po latvių nugalėtojų antri finišavo Žygimantas ir Mindaugas Gyliai. Tuo tarpu „Retro“ klasėje pergalę šventė Laimonas Latvėnas ir Alvaidas Daugėla.
Renginys, kurį jau trečią kartą Daugų apylinkėse surengė „Marimotors Racing“, pasižymėjo ne tik atkakliomis kovomis, bet ir didele ištvermės kaina – dėl gedimų ir avarijų finišo nepasiekė 11 ekipažų. Varžybų prizininkus iškilmingoje ceremonijoje apdovanojo Alytaus rajono savivaldybės bei Lietuvos automobilių sporto federacijos atstovai.
