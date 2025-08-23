Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Dzūkijos žvyrkeliuose paaiškėjo mini ralio čempionato lyderiai: absoliučioje įskaitoje triumfavo svečiai iš Latvijos

2025-08-23 21:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 21:20

Šeštadienį Alytaus rajone finišavo penktasis Lietuvos automobilių Mini ralio čempionato etapas „Perlas Go Rally Dzūkija“. Beveik 80 ekipažų stojo prie starto linijos atnaujintuose ir klastinguose Daugų apylinkių greičio ruožuose, o greičiausiu absoliučioje įskaitoje tapo svečių iš Latvijos duetas – Edmunds Grostinš ir Markus Krauklis su „Mitsubishi Lancer EVO X“.

„Perlas Go Rally Dzūkija“ | Organizatorių nuotr.

0

Pagrindinėse čempionato SGC (Sport General Classification) įskaitose pergalėmis džiaugėsi lietuvių ekipažai. SGC-1 klasėje nugalėjo Dominykas Viliušis su Dagne Končiūte, SGC-2 klasėje greičiausi buvo Erikas Jončas ir Aurimas Galkontas. SGC-3 įskaitoje triumfavo Martynas Tereikis su Sauliumi Ruzgu, o galingiausioje SGC-4 klasėje niekas neprilygo Vytauto Venclovo ir Dariaus Akelaičio ekipažui.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Svečių, atvykusių pasitreniruoti iš aukštesnių lygų, klasėje nugalėjo Benas Šimkus ir Edvinas Bieliauskas. Gausioje OC (Open Class) keturiais ratais varomų automobilių įskaitoje po latvių nugalėtojų antri finišavo Žygimantas ir Mindaugas Gyliai. Tuo tarpu „Retro“ klasėje pergalę šventė Laimonas Latvėnas ir Alvaidas Daugėla.

Renginys, kurį jau trečią kartą Daugų apylinkėse surengė „Marimotors Racing“, pasižymėjo ne tik atkakliomis kovomis, bet ir didele ištvermės kaina – dėl gedimų ir avarijų finišo nepasiekė 11 ekipažų. Varžybų prizininkus iškilmingoje ceremonijoje apdovanojo Alytaus rajono savivaldybės bei Lietuvos automobilių sporto federacijos atstovai.

