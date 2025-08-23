Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

Kevinas de Bruyne debiutavo su įvarčiu, „Napoli“ sėkmingai startavo „Serie A“ čempionate

2025-08-23 21:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 21:32

Italijos „Serie A“ pirmenybėse sėkmingai sezoną pradėjo šalies čempionai.

Kevinas de Bruyne | Scanpix nuotr.

Italijos „Serie A“ pirmenybėse sėkmingai sezoną pradėjo šalies čempionai.

REKLAMA
0

„Napoli“ futbolininkai pirmajame ture 2:0 išvykoje nugalėjo „Sassuolo“.

Antonio Conte vadovaujamai komandai įvarčius pelnė iš Mančesterio atvykę žaidėjai. Į priekį savo komandą išvedė pernai „Napoli“ iš „United“ papildęs Scottas McTominay.

Po pertraukos savo debiutą „Serie A“ įvarčiu pažymėjo ir tik šią vasarą iš „Manchester City“ atvykęs Kevinas de Bruyne. Belgas pasižymėjo baudos smūgiu, kai niekam neprilietus kamuolį, šis įskriejo į vartus.

„Sassuolo“ dvikovą baigė be dvi geltonas korteles gavusio Ismaelio Kone.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų