Kevinas de Bruyne debiutavo su įvarčiu, „Napoli“ sėkmingai startavo „Serie A“ čempionate

„Napoli“ futbolininkai pirmajame ture 2:0 išvykoje nugalėjo „Sassuolo“.
Antonio Conte vadovaujamai komandai įvarčius pelnė iš Mančesterio atvykę žaidėjai. Į priekį savo komandą išvedė pernai „Napoli“ iš „United“ papildęs Scottas McTominay.
Po pertraukos savo debiutą „Serie A“ įvarčiu pažymėjo ir tik šią vasarą iš „Manchester City“ atvykęs Kevinas de Bruyne. Belgas pasižymėjo baudos smūgiu, kai niekam neprilietus kamuolį, šis įskriejo į vartus.
„Sassuolo“ dvikovą baigė be dvi geltonas korteles gavusio Ismaelio Kone.
