Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Lyderio vaidmens nebijantis Jokubaitis: „Čia atvykome pasiruošę“

2025-08-26 16:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 16:10

Lietuvos rinktinė jau trečiadienį Tamperėje pradės kovą 2025 metų Europos čempionate, o pirmieji Rimo Kurtinaičio auklėtinių varžovai bus Didžiosios Britanijos krepšininkai. Prieš turnyro startą Rokas Jokubaitis pabrėžė sėkmingą pasirengimo etapą.

Rokas Jokubaitis | BNS nuotr.

Lietuvos rinktinė jau trečiadienį Tamperėje pradės kovą 2025 metų Europos čempionate, o pirmieji Rimo Kurtinaičio auklėtinių varžovai bus Didžiosios Britanijos krepšininkai. Prieš turnyro startą Rokas Jokubaitis pabrėžė sėkmingą pasirengimo etapą.

REKLAMA
1

„Manau, visas pasirengimas praėjo neblogai. Esame geros formos, daug treniruočių, daug valandų sporto salėje. Toks ir buvo planas, kad atvyktume pasiruošę į čempionatą. Manau, tai pavyko. Draugiškos rungtynės buvo suplanuotos gal ir gerai, bet turkai Stambule buvo tik pradėję sportuoti, o slovėnai atvyko be Dončičiaus. Tų tęstų gal šiek tiek pritrūko, bet prieš latvius ir prieš turkus Vilniuje pamatėme klaidas ir bandome tai ištaisyti. Kovingomis nuotaikos laukiame rungtynių“, – kalbėjo R. Jokubaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis supranta trenerio pasirinkimą dėl galutinio dvyliktuko.

„Faktas, kad visi dabar kalba apie Bendžiaus situaciją. Treneriai mato šią situaciją vienaip, kad turime vežtis daugiau centrų. Per kontrolines ir buvo tai, kad visi trys centrai turi žaisti. Nežinau, kas tam turėjo įtakos, bet toks buvo trenerių sprendimas. Mes vykstame kaip komanda ir gal galėjo būti kita sudėtis, bet treneriai mato geriausiai, ko reikėjo“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Gynėjas mano, kad pirmasis varžovas iš antrosios lentynos gali tapti naudinga.

„2022 metais grupėje turėjome slovėnus, prancūzus, vokiečius, bet pirmose rungtynėse bet kas gali iššauti. Nereikia žiūrėti ar britai, ar būtų Vokietijai, ar suomiai. Tai, kad pirmasis testas nėra su stipriausia rinktine grupėje galbūt ir gali duoti pasitikėjimo, bet čia atvykus į visus oponentus žiūrime, kaip juos įveikti. Turime pamiršti mintis, kad kažką galime įveikti lengvai ir rytoj laukia pirmasis testas. Visada jis būna sudėtingesnis, kadangi yra pirmasis jaudulys, o ir rungtynės neįprastu laiku, tad matysime“, – sakė R. Jokubaitis.

REKLAMA

R. Jokubaičio negąsdina vieno iš lyderio vaidmuo: „Manęs tai nelabai jaudina. Treneriai, žaidėjai manimi pasitiki. Pats suprantu ir žiniasklaida apie tai daug kalba. Jau sezono metu žinojau, kas laukia ir kaip treneriai mane matys. Dabar jau prasideda čempionatas, tad jauduliuko bus, bet pasitikėjimas savimi yra.“

Britų žaidimas gali būti pavojingas dėl greito tempo.

„Jie mėgsta greitai bėgti. Reikės stabdyti jų greitą, agresyvų žaidimą. Jie gerai atrodė ir „languose“, tad jeigu jie yra Europos čempionate, tai jie tą vietą išsikovoję. Yra tekę žaisti su keliais žaidėjais, bet ko tikėtis sunku pasakyti. Svarbu neduoti jiems nuo rungtynių pradžios neleisti pajausti, kad jie gali su mumis žaisti 40 minučių. Tai ir bus svarbiausia prieš žemesnio reitingo komandas“, – pabrėžė R. Jokubaitis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų