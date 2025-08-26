Lyderio vaidmens nebijantis Jokubaitis: „Čia atvykome pasiruošę“

„Manau, visas pasirengimas praėjo neblogai. Esame geros formos, daug treniruočių, daug valandų sporto salėje. Toks ir buvo planas, kad atvyktume pasiruošę į čempionatą. Manau, tai pavyko. Draugiškos rungtynės buvo suplanuotos gal ir gerai, bet turkai Stambule buvo tik pradėję sportuoti, o slovėnai atvyko be Dončičiaus. Tų tęstų gal šiek tiek pritrūko, bet prieš latvius ir prieš turkus Vilniuje pamatėme klaidas ir bandome tai ištaisyti. Kovingomis nuotaikos laukiame rungtynių“, – kalbėjo R. Jokubaitis.
Jis supranta trenerio pasirinkimą dėl galutinio dvyliktuko.
„Faktas, kad visi dabar kalba apie Bendžiaus situaciją. Treneriai mato šią situaciją vienaip, kad turime vežtis daugiau centrų. Per kontrolines ir buvo tai, kad visi trys centrai turi žaisti. Nežinau, kas tam turėjo įtakos, bet toks buvo trenerių sprendimas. Mes vykstame kaip komanda ir gal galėjo būti kita sudėtis, bet treneriai mato geriausiai, ko reikėjo“, – sakė jis.
Gynėjas mano, kad pirmasis varžovas iš antrosios lentynos gali tapti naudinga.
„2022 metais grupėje turėjome slovėnus, prancūzus, vokiečius, bet pirmose rungtynėse bet kas gali iššauti. Nereikia žiūrėti ar britai, ar būtų Vokietijai, ar suomiai. Tai, kad pirmasis testas nėra su stipriausia rinktine grupėje galbūt ir gali duoti pasitikėjimo, bet čia atvykus į visus oponentus žiūrime, kaip juos įveikti. Turime pamiršti mintis, kad kažką galime įveikti lengvai ir rytoj laukia pirmasis testas. Visada jis būna sudėtingesnis, kadangi yra pirmasis jaudulys, o ir rungtynės neįprastu laiku, tad matysime“, – sakė R. Jokubaitis.
R. Jokubaičio negąsdina vieno iš lyderio vaidmuo: „Manęs tai nelabai jaudina. Treneriai, žaidėjai manimi pasitiki. Pats suprantu ir žiniasklaida apie tai daug kalba. Jau sezono metu žinojau, kas laukia ir kaip treneriai mane matys. Dabar jau prasideda čempionatas, tad jauduliuko bus, bet pasitikėjimas savimi yra.“
Britų žaidimas gali būti pavojingas dėl greito tempo.
„Jie mėgsta greitai bėgti. Reikės stabdyti jų greitą, agresyvų žaidimą. Jie gerai atrodė ir „languose“, tad jeigu jie yra Europos čempionate, tai jie tą vietą išsikovoję. Yra tekę žaisti su keliais žaidėjais, bet ko tikėtis sunku pasakyti. Svarbu neduoti jiems nuo rungtynių pradžios neleisti pajausti, kad jie gali su mumis žaisti 40 minučių. Tai ir bus svarbiausia prieš žemesnio reitingo komandas“, – pabrėžė R. Jokubaitis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!