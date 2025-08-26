Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

„Kalnapilio nealkoholinio“ krepšinio sirgalių skanduočių konkursą laimėjo regbinininkas

2025-08-26 08:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-26 08:01

Šią vasarą „Kalnapilis nealkoholinis“ pakvietė krepšinio aistruolius įsitraukti į konkursą „Skanduok už Lietuvą“. Sirgaliai kūrė originalias skanduotes Lietuvos vyrų rinktinei, o nugalėtoją rinko žmonės, balsuodami už labiausiai patikusias idėjas.

„Kalnapilio nealkoholinio“ krepšinio sirgalių skanduočių konkursą laimėjo regbinininkas

Šią vasarą „Kalnapilis nealkoholinis“ pakvietė krepšinio aistruolius įsitraukti į konkursą „Skanduok už Lietuvą“. Sirgaliai kūrė originalias skanduotes Lietuvos vyrų rinktinei, o nugalėtoją rinko žmonės, balsuodami už labiausiai patikusias idėjas.

REKLAMA
0

Iš viso konkurse buvo užregistruotos virš 500 skanduočių. „Kalnapilis nealkoholinis“ svetainėje sirgaliai galėjo ne tik pateikti savo kūrybą, bet ir balsuoti už kitų dalyvių darbus. Daugiausia palaikymo sulaukė Arijus Traigys, kurio sukurta skanduotė jam pelnė pagrindinį prizą – kelionę į Europos krepšinio čempionato rungtynes Tamperėje, Suomijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėjusi skanduotė:

„Galinga ši tauta stipri

Krepšinio tai šalis

Ir kausimės visi lietuviai

Kol priešų nebeliks

Ir žino te visi visi

Trys skiemenys šventi

Te skamba pergalės daina

Ir laimi LIE-TU-VA!“

„Į Suomiją vyksiu su draugu – nekantrauju iš arti pamatyti Lietuvos rinktinę čempionate. Tai bus pirmasis čempionatas, kurį stebėsiu gyvai. Jau pats faktas, kad būsiu tribūnose, yra mano svajonės išsipildymas. Medalių tikėtis, aišku, sunku, bet norisi bent ketvirtfinalio. Jei pasiseks daugiau – bus neįtikėtina. Bet kokiu atveju, palaikysime rinktinę iki galo“, – sako A. Traigys.

REKLAMA
REKLAMA

Pašnekovas pasakoja, kad pats sportuoja – žaidžia regbį, tačiau krepšinis visada buvo šalia. „Antra Lietuvos religija – taip galima pasakyti apie krepšinį. Palaikau Vilniaus „Ryto“ komandą, o kai žaidžia rinktinė, visada būnu prie ekrano. Deja, ūgio trūkumas neleido pačiam pasiekti daug aikštelėje, bet aistra sirgti niekur nedingo“, – šypsosi jis.

REKLAMA

Skanduotė, kuri jam atvėrė duris į čempionatą, gimė greitai ir natūraliai. „Žodžiai man visada lengvai rimuojasi. Šįkart užteko 10 minučių – galvoje iškart suskambėjo melodija. Sudėliojau, kas krepšinyje yra svarbiausia, ir gimė eilutės. Manau, kad būtent paprastumas ir nuoširdumas lėmė sėkmę“, – pasakoja Arijus.

Konkursą vainikavo ne tik pagrindinis prizas – taip pat buvo išdalinti krepšinio kamuoliai su Lietuvos rinktinės žaidėjų parašais ir „Kalnapilis nealkoholinis“ produkcija.

Krepšinis Lietuvoje yra daugiau nei sportas, o sirgaliai yra neatsiejama visos krepšinio bendruomenės dalis. Šiuo konkursu „Kalnapilis“ siekė parodyti, kad kiekvienas gali tapti balsu, kuris įkvepia komandą ir padeda siekti pergalių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų