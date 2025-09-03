Auger-Aliassime po 4 metų pertraukos pateko į „US Open“ pusfinalį – dramatiškoje kovoje palaužė de Minaurą

Pirmajame sete lemtingu tapo septintasis geimas, kai australas laimėjo varžovo padavimų seriją. F. Auger-Aliassime jau kitame geime turėjo du „break pointus“, bet abiejų savo progų nerealizavo.
A. de Minauras atitrūkti galėjo antrojo seto pradžioje, bet nerealizavo „break pointo“. Vėliau tenisininkai keitėsi smūgiais tarp kojų, o ketvirtajame geime dviejų „break pointų“ nerealizavo F. Auger-Aliassime.
Penktajame geime australas perėmė iniciatyvą, tačiau po kelių minučių persvarą prarado. Dar vieną „break pointą“ A. de Minauras turėjo vienuoliktajame geime, kai F. Auger-Aliassime pavyko atlaikyti spaudimą. Pratęsime abu tenisininkai buvo įgiję 2 taškų pranašumą ir abu kūrėsi „set pointus“. A. de Minauras savo progą iššvaistė, o F. Auger-Aliassime antru bandymu realizavo „set pointą“, kai gavo galimybę tai padaryti savo padavimų metu.
Trečiajame sete jau kanadiečiui pavyko pirmam laimėti varžovo padavimų seriją (3:2). Šeštajame geime A. de Minauras dviejų „break pointų“ nerealizavo, bet dešimtajame geime sugebėjo išsigelbėti ir laimėjo varžovo padavimų seriją (5:5). Tiesa, tuo australas džiaugėsi neilgai, nes jau kitame geime prastai sužaidė savo padavimų metu. F. Auger-Aliassime šį kartą įgyto pranašumo neiššvaistė.
F. Auger-Aliassime ketvirtajame sete vijosi varžovą (1:4, 2:5), o atsitiesė devintajame geime, kai „sausai“ laimėjo australo padavimų seriją. Pratęsimo pradžioje abu žaidėjai strigo savo padavimų metu ir pelnė net po 3 taškus varžovo padavimų metu. Netrukus F. Auger-Aliassime pelnė ir 4-ą tokį tašką bei gavo progą dviem savo padavimais užbaigti mačą (5:4). Kai to labiausiai reikėjo, kanadietis sėkmingai sužaidė savo padavimų metu ir žengė į pusfinalį.
F. Auger-Aliassime antrą kartą karjeroje žais „Didžiojo kirčio“ turnyro pusfinalyje. Pirmas toks atvejis taip pat užfiksuotas „US Open“ turnyre (2021 m.). Tuo tarpu A. de Minauras, ilgai esantis reitingo dešimtuke, dar niekada nėra patekęs į „Didžiojo kirčio“ turnyro pusfinalį. Įdomu tai, kad australas visuose keturiuose tokio rango turnyruose yra pasiekęs ketvirtfinalį, bet visus 6 mačus tame etape pralaimėjo.
F. Auger-Aliassime varžovas pusfinalyje paaiškės artėjančią naktį po itališko derbio tarp Janniko Sinnerio (ATP-1) ir Lorenzo Musetti (ATP-10).
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
