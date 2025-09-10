Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Susitikusi su Mikutavičiumi Butkutė padarė tai, ko niekada nedrįso: „Įsegiau“

2025-09-10 10:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 10:55

Lietuviškos scenos karalienė Džordana Butkutė socialiniuose tinkluose savaitgalį pasidalijo itin šiltais kadrais su dainininku Marijonu Mikutavičiumi. Nors juos sieja ilgametė draugystė, tokio artumo – dar niekada nebuvo.

Lietuviškos scenos karalienė Džordana Butkutė socialiniuose tinkluose savaitgalį pasidalijo itin šiltais kadrais su dainininku Marijonu Mikutavičiumi. Nors juos sieja ilgametė draugystė, tokio artumo – dar niekada nebuvo.

1

Šie kadrai greitai sulaukė gausybės dėmesio ir sukėlė šypsenas gerbėjų veiduose. 

Džordana Butkutė grįžta į klaipėdiečių glėbį
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Džordana Butkutė grįžta į klaipėdiečių glėbį

Butkutė atvira – jos bičiulystė su Mikutavičiumi tęsiasi jau daugelį metų.

„Su Marijonu susitinkame retai, bet pažįstami dar nuo tų laikų, kai jis buvo vadinamas svajonių jaunikiu. Aš buvau viena iš daugybės jo gerbėjų, labai juo žavėjausi – ir, tiesą pasakius, niekas nepasikeitė. Tik mes patys subrendome“, – pasakojo atlikėja savo „Instagram“ paskyroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Marijonas – charizmatiškas ir išmintingas

Džordana neslėpė, kad kolegą laiko itin ypatingu žmogumi.

„Jis beprotiškai charizmatiškas, talentingas ir išmintingas. Turi nuostabų humoro jausmą, bet tuo pačiu yra labai šiltas ir draugiškas. Jo kiekviena daina turi aiškią žinutę, kiekvienas žodis – prasmę. Labai gera su juo pabendrauti“, – komplimentų negailėjo ji.

Muzikantai susitiko Jonavoje, kur abu koncertavo toje pačioje šventėje. Kaip prisimena Džordana, jų pokalbis buvo itin smagus: pasidalijo komplimentais, palinkėjo vienas kitam viso ko geriausio.

Vis dėlto labiausiai atlikėjos gerbėjus nustebino tai, kad atsisveikindama ji pirmą kartą pabučiavo Marijoną į skruostą.

„Ir atsisveikindama, pirmą kartą „įsegiau“ jam bučkį“, – šypsodamasi rašė Butkutė.

„Ačiū, kad buvot, jūs nuostabūs“, – rašė viena sekėja.

„Kokie jūs mieli ir artimi“, – rašė kita.

Mikutavičiaus naujiena gerbėjams

Tuo tarpu pats Marijonas neseniai pranešė ir apie savo didžiausią metų projektą – vienintelį areninį koncertą. Gruodžio 19-ąją Vilniuje, „Twinsbet“ arenoje, vyks šou „360“.

Kaip sufleruoja pavadinimas, scena bus įrengta arenos viduryje, o žiūrovai pasirodymą galės stebėti iš visų pusių. Pats Mikutavičius tikina – laukia neeilinė muzikinė patirtis.

