„Geriausi draugai amžinai“: Vašingtone – Trumpo ir Epsteino draugystei skirta statula

Šis kūrinys yra naujausias iš serijos politiškai įkrauto turinio skulptūrų, kritikuojančių prezidentą, kurias anoniminė grupė pastatė Vašingtone ir kitur.
Ant paminklo pagrindo esančioje lentelėje rašoma: „Švenčiame ilgalaikį prezidento Donaldo J. Trumpo ir jo „artimiausio draugo“ Jeffrey Epsteino ryšį“.
JAV prezidento ir J. Epsteino, nuteisto seksualinio nusikaltėlio, kuris mirė kalėjime 2019 m., santykiai šiais metais sulaukė didesnio dėmesio, nes tiek JAV prezidento administracijos šalininkai, tiek kritikai pareikalavo visiškai paviešinti su J. Epsteinu susijusius dokumentus.
Nacionalinių parkų tarnyba išdavė leidimą skulptūrai, leidžiantį ją palikti iki sekmadienio 20 val. Leidimo paraiškoje nurodytas meno kūrinio tikslas – „parodyti žodžio laisvę ir meninį išraiškos būdą naudojant politinius vaizdus“.
Naujoji skulptūra savo stiliumi ir turiniu panaši į keletą ankstesnių anoniminės menininkų grupės instaliacijų, pavyzdžiui, birželio mėnesį sukurtą „Diktatoriaus patvirtinta“ („Dictator Approved“), kurioje buvo pateikti autoritarinių lyderių – Rusijos prezidento Vladimiro Putino, Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano, buvusio Brazilijos prezidento Jairo Bolsonaro ir Šiaurės Korėjos Kim Jong Uno – pareiškimai, reiškiantys paramą D. Trumpui.
„The Washington Post“ redakcija apie D. Trumpo ir J. Epsteino statulą buvo informuotas antradienio rytą, gavęs žinutę iš asmens, kuris teigė esąs vienas iš menininkų, atsakingų už jos ir ankstesnių statulų sukūrimą. Jo tapatybė nebuvo patvirtinta, tačiau jis pateikė informaciją apie meno kūrinius, kuri galėjo būti žinoma tik tiems, kurie dalyvavo jų gamyboje ir pastatymo procese.
Antradienį telefonu duotame interviu jis sakė norintis likti anonimu, nes nori, kad meno kūrinys kalbėtų pats už save.
Baltieji rūmai paniekė skulptūrą
„Liberalai gali švaistyti savo pinigus kaip nori, bet tai, kad J. Epsteinas pažinojo Donaldą Trumpą, nėra naujiena, nes Donaldas Trumpas išmetė J. Epsteiną iš savo klubo už tai, kad jis buvo bjaurus“, – elektroniniame laiške rašė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Abigail Jackson.
„Demokratai, žiniasklaida ir organizacija, kuri švaisto pinigus šiai statulai, jau daug metų žinojo apie Epsteiną ir jo aukas, bet nieko nepadarė, kad joms padėtų, nors prezidentas Trumpas ragino užtikrinti skaidrumą ir dabar tai daro, pateikdamas tūkstančius dokumentų puslapių.“
Antradienio rytą pasklidus žiniai apie skulptūrą, lankytojai sustojo perskaityti lenteles ir fotografuoti. Daugelis sakė, kad šis darbas patvirtino jų įsitikinimus, kad jie turi teisę kritikuoti vyriausybę ir jos lyderius, rašo „The Washington Post“.
