TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Paskelbtas numanomas Donaldo Trumpo nešvankus laiškas Jeffrey Epsteinui

2025-09-09 06:41 / šaltinis: BNS
2025-09-09 06:41

JAV Atstovų Rūmų komitetas, atliekantis tyrimą dėl Jeffrey Epsteino lytinių nusikaltimų bylos, pirmadienį paskelbė nešvankų laišką, kurį, kaip teigiama, Donaldas Trumpas 2003-iaisiais gimtadienio proga siuntė liūdnai pagarsėjusiam buvusiam finansininkui.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV Atstovų Rūmų komitetas, atliekantis tyrimą dėl Jeffrey Epsteino lytinių nusikaltimų bylos, pirmadienį paskelbė nešvankų laišką, kurį, kaip teigiama, Donaldas Trumpas 2003-iaisiais gimtadienio proga siuntė liūdnai pagarsėjusiam buvusiam finansininkui.

1

D. Trumpas neigė, kad toks laiškas egzistuoja.

Laiškas – atspausdintas tekstas nupieštuose nuogos moters kontūruose – buvo vienas iš daugelio laiškų, kuriuos J. Epsteinui atsiuntė draugai ir kuriuos jo penkiasdešimtmečio proga į knygą sudėjo dabar kalinama jo bendrininkė Ghislaine Maxwell.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laikraščiui „The Wall Street Journal“ liepą pranešus apie tokios knygos ir laiško egzistavimą, 79 metų D. Trumpas iškėlė 10 mlrd. dolerių (8,53 mlrd. eurų) ieškinį dėl šmeižto.

Atstovų Rūmų Priežiūros ir vyriausybės reformos komitetas, vasarą pradėjęs tyrimą dėl to, kaip buvo tvarkoma J. Epsteino byla, šią knygą nurodė perduoti drauge su kitais dokumentais iš jo valdų. 

J. Epsteinas prieš mirtį buvo teisiamas kaip seksualinis nusikaltėlis už nepilnamečių lytinį išnaudojimą. Jis nusižudė 2019 metais, laukdamas teismo už lytinius nusikaltimus, bet jo byla tapo politiniu žaibolaidžiu D. Trumpo administracijai.

