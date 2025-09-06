Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JT: 88 šalys sustabdė pašto paslaugų teikimą JAV

2025-09-06 16:56 / šaltinis: ELTA
2025-09-06 16:56

Vašingtonui įvedus naujus muitus, pašto siuntų srautas į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) sumažėjo daugiau nei 80 proc., o pašto paslaugų teikimą visiškai arba iš dalies sustabdė 88 šalys, šeštadienį pranešė Jungtinių Tautų (JT) Pasaulinė pašto sąjunga (UPU).

JAV planuoja uždaryti dešimtis atstovybių visame pasaulyje: Europoje – daugiausiai (nuotr. SCANPIX)

Vašingtonui įvedus naujus muitus, pašto siuntų srautas į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) sumažėjo daugiau nei 80 proc., o pašto paslaugų teikimą visiškai arba iš dalies sustabdė 88 šalys, šeštadienį pranešė Jungtinių Tautų (JT) Pasaulinė pašto sąjunga (UPU).

REKLAMA
0

JT specializuota institucija tarptautiniams pašto ryšiams organizuoti, koordinuoti ir plėtoti teigia aktyviai ieškanti „greito naujo techninio sprendimo, kuris padės vėl pradėti siųsti paštą į Jungtines Valstijas“, savo pareiškime sakė UPU generalinis direktorius Masahiko Metoki.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija liepos pabaigoje paskelbė, kad nuo rugpjūčio 29 d. panaikina mokesčių lengvatą į JAV įvežamoms mažoms siuntoms.

REKLAMA
REKLAMA

Po šio sprendimo pasipylė daugybė pranešimų iš pašto tarnybų, įskaitant Australiją, Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Vokietiją, Indiją, Italiją ir Japoniją, kad dauguma siuntų JAV adresais nebebus priimamos.

REKLAMA

UPU teigimu, pašto operatorių duomenų keitimosi elektroniniu tinklu duomenys rodo, kad rugpjūčio 29 d. siuntų srautas į JAV sumažėjo 81 proc. palyginti su praėjusia savaite.

„Be to, 88 pašto operatoriai informavo UPU, kad jie sustabdė dalį arba visas pašto paslaugas į JAV, kol bus rastas sprendimas“, – teigiama pranešime.

Tarp jų – Vokietijos „Deutsche Post“, Didžiosios Britanijos „Royal Mail“ ir du operatoriai Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Šveicarijos sostinėje Berne įsikūrusi UPU buvo įkurta 1874 m. ir turi 192 nares. Ji nustato tarptautinio pašto mainų taisykles ir teikia rekomendacijas paslaugoms gerinti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Siuntos (asociatyvi nuotrauka). Lietuvos pašto nuotr.
JAV panaikino muitų lengvatas mažoms siuntoms, įvežamoms į šalį iš užsienio
Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui (nuotr. SCANPIX)
Trumpas kreipsis į JT Generalinę Asamblėją (3)
Antanas Valionis. Nauji Putino ėjimai Ukrainoje ir Zelenskio noras surengti referendumą (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Putinas niekada neišdrįs susitikti su Zelenskiu: įvardijo, kodėl (165)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų