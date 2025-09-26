Zelenskio žmona prisipažino, ką svajoja padaryti pasibaigus karui

Kaip rašo leidinys, dabar ji tokios galimybės neturi, o ji norėtų vėl važiuoti be tikslo – po priemiesčius ar kaimus, gal net valandai išjungti telefoną. Nuo karo pradžios ji nesėdo prie vairo ir net svarsto, ar dar nepamiršo, kaip tai daroma, rašo portalas UNIAN.
Pasąmonės išraiškos ir atitrūkimas nuo minčių
Pasak Zelenskos, kartais jai sapnuojasi, kad ji važiuoja, tačiau neveikia stabdžiai. Ji negali sustoti, bet kažkokiu stebuklingu būdu viskas išsisprendžia ir avarija neįvyksta. Tačiau sapne jaučiamas kontrolės nebuvimas ją labai gąsdina. Ji mano, kad tai – jos pasąmonės išraiška, ieškančios kontrolės, kurios realiame gyvenime ji neturi.
Į klausimą, kaip ji tvarkosi su karo atneštu sielvartu, Zelenska prisipažino, kad kartais jai tikrai reikia emocinio poilsio, nes neįmanoma nuolat kalbėti ir galvoti vien apie karą.
Kaip pažymėjo The Times, kartais Zelenska atitrūksta nuo minčių žiūrėdama filmus ar skaitydama geras knygas. Karo pradžioje ji suprato, kad rutininiai darbai padeda jaustis normalesnei – net indų plovimas ar tvarkymasis.
Dabar ji užsiima fiziniais pratimais, kas padeda jaustis mažiau išsekusiai. Ji turi mažą sporto kampelį su orbitreku, kuriame daro kardio ir lengvus jėgos pratimus.
