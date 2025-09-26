Iširus vos keletą mėnesių trukusiai Poderskio santuokai – įspėja visus: pastebėkite šiuos ženklus laiku

Sakoma, kad ženklų apie žmonių nesuderinamumą arba toksiškus santykius būna jau iš anksčiau. Būtent tai ir nagrinėjo visame pasaulyje garsus psichologas dr. Johnas Gottmanas.
Jis atliko tyrimus, kuriuose identifikavo keturis ryškiausius skyrybų pranašus, vadinamus „Apokalipsės raiteliais“. Pasak jo, jei šie elgesio modeliai įsitvirtina santykiuose, jie tampa rimtais pavojaus signalais, kad santuoka gali slysti į krizę.
Jei šie keturi įpročiai nuolat kartojasi santuokoje, tai yra rimtas įspėjamasis signalas, rašo Forbes.
1. Kritika
Kritika, anot Gottmanų, skiriasi nuo paprasto skundo. Skundas yra susijęs su konkrečiu elgesiu, o kritika – tai tiesioginis puolimas prieš partnerio charakterį.
Skundas: „Man buvo neramu vakar, kai tu nepaskambinai ir nepranešei, kad pas draugus užtruksi taip ilgai.“
Kritika: „Tu visada mane palieki nežinioje ir niekada nepagalvoji apie mano jausmus. Aš taip savanaudiškai nesielgčiau.“
Kritika nukreipia dėmesį nuo problemos prie partnerio trūkumų, todėl kitas žmogus jaučiasi atstumtas, įskaudintas ir puolamas. Tai greitai gali paskatinti kitų „raitelių“ pasirodymą.
2. Gynyba
Antrasis raitelis – gynyba. Ji dažniausiai pasirodo reaguojant į kritiką.
Ji gali būti dviejų formų:
„Nekaltojo auka“ – kai pateisiname savo veiksmus arba verčiame kaltę aplinkybėms: „Aš seniai nemačiau draugų, ar man neleidžiama vieną vakarą pasilinksminti?“
„Teisiojo pasipiktinimas“ – kai atsakome kritika į kritiką: „Aš buvau pervargęs, kodėl pats negalėjai to padaryti?“
Nors visi kartais ginamės, nuolatinė gynyba tik stabdo problemų sprendimą ir rodo partneriui, kad jo jausmai nėra priimami rimtai.
3. Panieka
Trečiasis raitelis – panieka. Tai, anot Gottmanų, pats pavojingiausias elgesio modelis ir stipriausias skyrybų prognozuotojas. Panieka kyla iš gilios nuoskaudos ar pykčio ir pasireiškia įvairiais būdais: sarkazmu, įžeidimais, pravardžiavimu, menkinančia kūno kalba (pvz., akių vartymu, pašaipiu šypsniu).
Panieka siunčia partneriui žinią, kad laikote save pranašesniu ir žiūrite į jį iš aukšto. Tai ne tik įskaudina, bet ir žlugdo galimybę išspręsti konfliktą.
4. Užsisklendimas
Paskutinysis raitelis – užsisklendimas (angl. stonewalling). Tai visiškas atsitraukimas nuo bendravimo.
Žmogus gali nustoti klausytis, vengti akių kontakto, apsimesti užsiėmęs, tiesiog ignoruoti partnerį. Dažniausiai taip reaguojama į kitus tris raitelius, ypač panieką.
Problema ta, kad užsisklendimas tampa įprastu būdu spręsti konfliktus – o iš tiesų jis uždaro bet kokią galimybę susikalbėti ir atkurti ryšį.
Gottmanų tyrimai rodo, kad šių keturių elgesio modelių įsitvirtinimas santykiuose yra stiprus ženklas, jog santuoka balansuoja ant krizės ribos. Tačiau žinia nėra vien tik niūri: atpažinus „raitelius“, juos galima keisti sveikesniais bendravimo būdais – ir taip sustiprinti santykius, o ne juos prarasti.
Pranešė apie skyrybas
Primename, kad apie minėto P. Poderskio ir jo žmonos Justinos skyrybas pranešė ji pati socialiniame tinkle, įrašu sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
„Kadangi jau nebesu ministro žmona, galiu atviriau pasidalinti ir apie santykių pabaigą. Tai buvo labai gražus gyvenimo etapas, pasibaigęs vestuvėmis. Bet, apmaudu, vestuvės savaime problemų neišsprendžia.
Kaip rašė Jungas, kartais tenka susitikti su savo šešėliu iš esmės – ir dažniausiai tie, kuriuos mylime stipriausiai, jį ryškiausiai iškelia į dienos šviesą.
Nors laikas buvo beprecedentiškai sunkus, bet jaučiuosi labai paaugusi kaip žmogus – su savo pasirinkimais, atsakomybėmis ir vertybėmis. Ir šiandien renkuosi švelnumą, atvirą širdį ir gyvenimą pilnom saujom, net su visais sunkumais, kuriuos jis kartais atneša.
Nes tik taip gyvenimas man tampa autentiškas.
Nuotraukose: man 6 -> 34; šilčiausi meilės momentai 1 metai atgal“, – rašoma moters įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!