Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aplinkos ministerija: Povilas Poderskis dirbs kancleriu

2025-09-25 16:18 / šaltinis: BNS
2025-09-25 16:18

Ketvirtadienį darbą baigęs aplinkos ministras Povilas Poderskis lieka Aplinkos ministerijoje, kur  užims kanclerio postą.

Povilas Poderskis / Skirmanto Lisausko nuotr.

Ketvirtadienį darbą baigęs aplinkos ministras Povilas Poderskis lieka Aplinkos ministerijoje, kur  užims kanclerio postą.

REKLAMA
0

Kaip BNS patvirtino ministerija. Pasak jos, P. Poderskis pradės dirbti artimiausiu metu gavus teisėsaugos institucijų išvadą. 

„P. Poderskis taps ministerijos kancleriu, kai bus patvirtinta ir gauta (tarnybų – BNS) pažyma. Ją reikia iš naujo patikslinti“, – BNS nurodė ministerijos Strateginės komunikacijos skyrius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pats P. Poderskis BNS kiek anksčiau ketvirtadienį neatskleidė, ar gavo tokį pasiūlymą ir ar jį priims. Feisbuke jis rašė, jog tolesnė jo veikla kol kas „apsiribos apsilankymu saugomose teritorijose ir paukščių stebėjimu“.

Kad P. Poderskis galėtų būti kancleriu, ketvirtadienio rytą pranešė naujasis aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų