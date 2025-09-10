Poderskis nežino, ar išsklaidė visas prezidento abejones, bet yra pasiruošęs tęsti darbus Vyriausybėje

„Su prezidentu aptarėme nuveiktus darbus. Iš tikrųjų ne visi Seimo pavasario sesijoje pateikti įstatymų projektai praėjo taip, kaip mes tikėjomės. Daug reikėjo taisyti buvusios Vyriausybės paliktų darbų, tas taisymas užtruko beveik iki sesijos vidurio, todėl tas vėlavimas ir atsirado“, – po susitikimo Prezidentūroje trečiadienį žurnalistams kalbėjo P. Poderskis.
„Rudens sesijai esame pasirengę. Komanda yra profesionali ir laukia tam tikro stabilumo, o darbus jau dirbame ir pasiruošę esame dirbti toliau. Kai bus priimti sprendimai, tada bus galima pasakyti ir daugiau“, – teigė kandidatas.
Žurnalistams paklausus, ar su valstybės vadovu Gitanu Nausėda aptarė savo viešojoje erdvėje kritikos sulaukusią kelionę į Prancūzijos Gvianą tarnybos metu, P. Poderskis tikino, kad šis klausimas pokalbio metu buvo paliestas. Tiesa, ar prezidentui po to viskas tapo aišku, P. Poderskis pasakyti negalėjo.
„Ar išsklaidžiau visas abejones – negaliu pasakyti, tačiau savo poziciją prezidentui paaiškinau“, – teigė aplinkos ministras buvusioje Vyriausybėje.
Rugpjūčio pradžioje atsistatydinus visai buvusio premjero Gintauto Palucko Vyriausybei, G. Nausėda teigė, kad nemato P. Poderskio tęsiančio pradėtų darbų naujajame Ministrų kabinete. Socialiniuose tinkluose buvusios Vyriausybės narys su prezidentu sutiko ir tikino, kad vietos naujajame Ministrų kabinete sau irgi neregi.
Anot P. Poderskio, viskas pasikeitė, kai paskirtoji premjerė Inga Ruginienė jam pasiūlė toliau dirbti Aplinkos ministerijos vadovu.
„Jei valdančioji dauguma mato, jei prezidentas mato, tada aš save irgi galiu matyti tęsianti darbus (Ministrų kabinete – ELTA)“, – apibendrino kandidatas.
Kaip skelbta, pasirašęs dekretą dėl XX-osios Vyriausybės sudėties, G. Nausėda patvirtino 12 Ministrų kabineto narių. Tarp jų nebuvo „Nemuno aušros“ pasiūlytų kandidatūrų į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovų postus. Į šias pareigas „aušriečiai“ siūlo P. Poderskį ir Mindaugą Jablonskį.
Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas anksčiau LRT radijui teigė, kad šios kandidatūros buvo pateiktos paskutinę akimirką.
Prezidentas anksčiau yra kritikavęs P. Poderskį ir sakė nematantis politiko tęsiant darbą naujojoje Vyriausybėje.
F. Jansonas tikino, kad G. Nausėdos pozicija iš esmės nepasikeitė – kandidatas į ministrus turi atsakyti į kilusius klausimus dėl jo tinkamumo eiti ministro pareigas.
Trečiadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė pristatė parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei pateikė parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!