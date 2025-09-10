Povilas Poderskis tvirtina esantis pasirengęs tęsti pradėtus darbus

„(Seimo – BNS) sesijoje pateikti įstatymai projektai ne visi praėjo, kaip tikėjomės, daug reikėjo taisyti buvusios Vyriausybės paliktų darbų, tas taisymas užtruko beveik iki sesijos vidurio“, – trečiadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams sakė P. Poderskis.
„Rudens sesijai esame pasirengę, komanda yra profesionali, laukia tam tikro stabilumo. Darbus jau dirbame ir esame pasiruošę dirbti toliau“, – pridūrė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!