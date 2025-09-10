Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Povilas Poderskis tvirtina esantis pasirengęs tęsti pradėtus darbus

2025-09-10 17:29 / šaltinis: BNS
2025-09-10 17:29

Kandidatas į aplinkos ministrus, dabar laikinai pareigas einantis Povilas Poderskis sako esantis pasiruošęs tęsti pradėtus darbus, nors pripažįsta, kad dalis jų vėluoja.

Povilas Poderskis / Skirmanto Lisausko nuotr.

Kandidatas į aplinkos ministrus, dabar laikinai pareigas einantis Povilas Poderskis sako esantis pasiruošęs tęsti pradėtus darbus, nors pripažįsta, kad dalis jų vėluoja.

0

„(Seimo – BNS) sesijoje pateikti įstatymai projektai ne visi praėjo, kaip tikėjomės, daug reikėjo taisyti buvusios Vyriausybės paliktų darbų, tas taisymas užtruko beveik iki sesijos vidurio“, – trečiadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams sakė P. Poderskis.

„Rudens sesijai esame pasirengę, komanda yra profesionali, laukia tam tikro stabilumo. Darbus jau dirbame ir esame pasiruošę dirbti toliau“, – pridūrė jis.

