TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ką tik susituokęs Povilas Poderskis skiriasi su žmona Justina

2025-09-26 08:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 08:57

Politiko Povilo Poderskio ir jo žmonos, gydytojos, „Džiaugsmo klinikos" vadovės Justinos Aleksaitės gyvenime – pokyčiai. Sutuoktiniai nusprendė pasukti skirtingais keliais.

Povilas Poderskis su žmona Justina (nuotr. Robertas Riabovas/BNS)

Politiko Povilo Poderskio ir jo žmonos, gydytojos, „Džiaugsmo klinikos“ vadovės Justinos Aleksaitės gyvenime – pokyčiai. Sutuoktiniai nusprendė pasukti skirtingais keliais.

Šią žinią moteris paskelbė socialiniame tinkle, įrašu sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.

Susituokė dar šią vasarą

„Kadangi jau nebesu ministro žmona, galiu atviriau pasidalinti ir apie santykių pabaigą. Tai buvo labai gražus gyvenimo etapas, pasibaigęs vestuvėmis. Bet, apmaudu, vestuvės savaime problemų neišsprendžia.

Kaip rašė Jungas, kartais tenka susitikti su savo šešėliu iš esmės – ir dažniausiai tie, kuriuos mylime stipriausiai, jį ryškiausiai iškelia į dienos šviesą.

Nors laikas buvo beprecedentiškai sunkus, bet jaučiuosi labai paaugusi kaip žmogus – su savo pasirinkimais, atsakomybėmis ir vertybėmis. Ir šiandien renkuosi švelnumą, atvirą širdį ir gyvenimą pilnom saujom, net su visais sunkumais, kuriuos jis kartais atneša.

Nes tik taip gyvenimas man tampa autentiškas.

Nuotraukose: man 6 -> 34; šilčiausi meilės momentai 1 metai atgal“, – rašoma moters įraše.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Povilas ir Justina susituokė dar šių metų vasarą.

Niekam neįdomūs šūdai
Niekam neįdomūs šūdai
2025-09-26 08:59
Ir jų gaidiškos pasakos
Atsakyti
Ups
Ups
2025-09-26 09:14
Cha...ministro reikėjo, o dabar meilės baigėsi
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
