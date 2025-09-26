Ką tik susituokęs Povilas Poderskis skiriasi su žmona Justina

Šią žinią moteris paskelbė socialiniame tinkle, įrašu sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
Susituokė dar šią vasarą
„Kadangi jau nebesu ministro žmona, galiu atviriau pasidalinti ir apie santykių pabaigą. Tai buvo labai gražus gyvenimo etapas, pasibaigęs vestuvėmis. Bet, apmaudu, vestuvės savaime problemų neišsprendžia.
Kaip rašė Jungas, kartais tenka susitikti su savo šešėliu iš esmės – ir dažniausiai tie, kuriuos mylime stipriausiai, jį ryškiausiai iškelia į dienos šviesą.
Nors laikas buvo beprecedentiškai sunkus, bet jaučiuosi labai paaugusi kaip žmogus – su savo pasirinkimais, atsakomybėmis ir vertybėmis. Ir šiandien renkuosi švelnumą, atvirą širdį ir gyvenimą pilnom saujom, net su visais sunkumais, kuriuos jis kartais atneša.
Nes tik taip gyvenimas man tampa autentiškas.
Nuotraukose: man 6 -> 34; šilčiausi meilės momentai 1 metai atgal“, – rašoma moters įraše.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Povilas ir Justina susituokė dar šių metų vasarą.
