Neseniai koncertą atšaukusiai dainininkei pasirodymas baigėsi anksčiau: medikai sureagavo žaibiškai

Žiūrovai palaikė ją plojimais, o medikų komanda nunešė ją nuo scenos.
Po šio incidento Young socialiniame tinkle „Instagram“ pranešė, kad jaučiasi gerai: „Sveiki, visiems, kas matė mano pasirodymą „All Things Go“ šiandien, dabar jaučiuosi gerai. Ačiū už jūsų palaikymą, Lola xxx.“
Tačiau dainininkės ir festivalio atstovai nesuteikė daugiau komentarų, skelbė pagesix.com.
Atšaukė pasirodymą
Anksčiau Lola buvo priversta atšaukti penktadienio pasirodymą Audacy renginyje „We Can Survive“.
Jos vadybininkas Nickas Shymansky instagrame paaiškino, kad tokį sprendimą lėmė „jautri priežastis“.
Jis pridūrė: „Lola labai atvira apie savo psichinę sveikatą, ir būna labai retų dienų, kai aš ir mano komanda turime imtis apsauginių priemonių, kad ją apsaugotume.“
N. Shymansky pabrėžė, kad „ji yra nepaprastas žmogus ir visada rimtai žiūri į savo gerbėjus, karjerą ir pasirodymus“, ir atsiprašė už sukeltus nepatogumus.
Young yra atvira apie savo kovas su psichikos sveikatos ir priklausomybės problemomis. Jai diagnozuotas šizoafreninis sutrikimas, kai jai buvo 17 metų.
Rugpjūčio mėnesį duotame interviu ji atvirai kalbėjo apie sunkumus, su kuriais susiduria koncertuodama: „Tai buvo iššūkis – tikrai turėjau dirbti su vidiniu gijimu, kai susidurdavau su turais ir kitais dalykais. Turėjau kurį laiką būti toli, kovodama su tam tikromis problemomis.“
Be to, Lola atskleidė, ką jai reiškia priklausomybė ir kaip ji pakeitė jos požiūrį: „Bet tai daug ko išmoko, kai esi priklausomas nuo medžiagų. Tai padaro tave labiau empatišką kitiems žmonėms, kurie tuo yra praėję. Tai nuolatinė kelionė.“
