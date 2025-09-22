Iš Britney Spears šeimos – nerami žinia

Apie tai rašo „Page Six“.
Prakalbo apie Britney
Pasak šaltinių, žinoma dainininkė yra užsidariusi namuose, su niekuo nebendrauja.
„Ji turi personalą, apsaugą, asistentus, tačiau neturi tikrų draugų“, – pasakojo šaltinis.
Pažymima, kad vienintelis Britney ryšys su išoriniu pasauliu išlieka „Instagram“. Vis dėlto ji ir toliau publikuoja gana keistus vaizdo įrašus, kurie daugeliui sekėjų kelia nerimą dėl jos būklės.
„Jos elgesys toks pat, kaip ir internete – būna aiškumo akimirkų, bet būna ir tokių, kai atrodo, lyg ji važiuotų amerikietiškais kalneliais. Ji vis dar pats geriausias ir mieliausias žmogus“, – pridūrė šaltinis.
Nepaisant to, kad šaltinis mano, kad ji vis dar yra pats geriausias žmogus, tačiau mano, kad jai pagalba yra reikalinga.
„Mes visada nerimaujame dėl Britney ir jos gerovės, norime įsitikinti, kad su ja viskas gerai. Klausimas tik – kaip galime jai padėti“, – pridūrė šaltinis.
Pažymima, kad po to, kai teismas išlaisvino Britney iš tėvo globos, ji nebeprivalo reguliariai tikrintis savo psichinės būklės.
„Ji – laisva moteris, ir kadangi teisėjas, nusprendęs nutraukti globą, neatsižvelgė į jos medicininę istoriją, dabar matome, kaip tai atrodo realybėje. Mes stengiamės padėti ir palaikyti. Po globos nutraukimo nėra jokios nuolatinės stebėsenos programos. Ji neprivalo lankytis terapijoje, o pati mano, kad neturi jokių problemų. Kalifornijos įstatymai neleidžia priverstinai siųsti žmogaus į psichiatrinį ištyrimą“, – aiškino kitas šaltinis.
