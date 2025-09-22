Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Iš Britney Spears šeimos – nerami žinia

2025-09-22 20:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 20:20

Dainininkė Britney Spears (43 m.) didžiąją dalį laiko ji leidžia viena savo namuose Los Andželo rajone, retai pasirodo viešumoje ir atsisako jai gyvybiškai reikalingos pagalbos. Pranešama, kad artimieji skambina pavojaus varpais.

Britney Spears
8

1

Apie tai rašo „Page Six“.

Britney Spears
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Britney Spears

Prakalbo apie Britney

Pasak šaltinių, žinoma dainininkė yra užsidariusi namuose, su niekuo nebendrauja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ji turi personalą, apsaugą, asistentus, tačiau neturi tikrų draugų“, – pasakojo šaltinis.

Pažymima, kad vienintelis Britney ryšys su išoriniu pasauliu išlieka „Instagram“. Vis dėlto ji ir toliau publikuoja gana keistus vaizdo įrašus, kurie daugeliui sekėjų kelia nerimą dėl jos būklės.

„Jos elgesys toks pat, kaip ir internete – būna aiškumo akimirkų, bet būna ir tokių, kai atrodo, lyg ji važiuotų amerikietiškais kalneliais. Ji vis dar pats geriausias ir mieliausias žmogus“, – pridūrė šaltinis.

Nepaisant to, kad šaltinis mano, kad ji vis dar yra pats geriausias žmogus, tačiau mano, kad jai pagalba yra reikalinga.

„Mes visada nerimaujame dėl Britney ir jos gerovės, norime įsitikinti, kad su ja viskas gerai. Klausimas tik – kaip galime jai padėti“, – pridūrė šaltinis.

Pažymima, kad po to, kai teismas išlaisvino Britney iš tėvo globos, ji nebeprivalo reguliariai tikrintis savo psichinės būklės.

„Ji – laisva moteris, ir kadangi teisėjas, nusprendęs nutraukti globą, neatsižvelgė į jos medicininę istoriją, dabar matome, kaip tai atrodo realybėje. Mes stengiamės padėti ir palaikyti. Po globos nutraukimo nėra jokios nuolatinės stebėsenos programos. Ji neprivalo lankytis terapijoje, o pati mano, kad neturi jokių problemų. Kalifornijos įstatymai neleidžia priverstinai siųsti žmogaus į psichiatrinį ištyrimą“, – aiškino kitas šaltinis.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Į viršų