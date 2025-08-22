Prisimenate šį Britney Spears buvusį vyrą Keviną? Štai kaip jis gyvena dabar

K. Federline'as gimė 1978 m. kovo 21 d. Fresne, Kalifornijoje, ir stabilumas jo gyvenime tikrai nebuvo dažnas. Kai jam buvo aštuoneri, tėvai išsiskyrė.
Jis metė mokyklą devintoje klasėje ir prisijungė prie šokėjų trupės, kas lėmė, jog tapo atsarginiu šokėju tokiems atlikėjams kaip Michaelas Jacksonas, Justinas Timberlake’as ir Pink.
Iš skandalingos praeities – į patogų ir ramų gyvenimą
Jis susipažino su Britney 2004 m., dar būdamas kartu su aktore Shar Jackson, kuri tuo metu laukėsi jų antrojo vaiko, rašo msn.com.
Bet meilė nugalėjo. Jie susituokė 2004 m. rugsėjį, netikėtai surengę vestuves, kuriose dalyvavo 27 svečiai.
Po kelių mėnesių jie tapo realybės šou „Britney & Kevin: Chaotic“ žvaigždėmis. Pavadinimas buvo itin tikslus stebint, kokia buvo ši pora – išties chaotiška.
Jie kartu susilaukė dviejų vaikų: Seano Prestono (2005) ir Jaydeno Jameso (2006). Kai Britney kovojo su žiniasklaidos spaudimu, K. Federline’as atrado savo talentą neveikti nieko ypatingo.
Po Britney sunkumų, su kuriais ji susidūrė 2007-aisiais, Kevinui priteista visiška jų vaikų globa. Jis tapo netikėtu stabilumo simboliu sudėtingų šeimos santykių sūkuryje.
Žinia apie jų skyrybas buvo patvirtinta 2007 m. Kevinas gavo finansinį išlaikymą, į kurį įėjo mėnesinės išmokos vaikų išlaikymui ir, pasak kai kurių žiniasklaidos priemonių, buvo skirtos papildomos lėšos už tylėjimą.
Jis kas mėnesį iš Britney gauna apie 40 tūkst. dolerių (apie 34,2 tūkst. eurų) vaikų išlaikymui. Tačiau to, matyt, pasirodė per mažai, nes 2018 m. jis bandė išsireikalauti daugiau, teigdamas, kad vaikams augant išlaidos taip pat padidėjo.
2023 m. Kevinas persikėlė į Havajus su žmona Victoria Prince ir vaikais. Oficialiai – dėl darbo, tačiau daugelis įtaria, kad tai buvo padaryta norint pabėgti nuo visų dramų Kalifornijoje. Jis vedė Victorią 2013 m. – buvusią tinklininkę, tapusią mokytoja. Jie susilaukė dviejų dukterų.
Kevinas retkarčiais dirbo DJ, dalyvavo realybės šou ir net bandė tapti reperiu – 2006 m. išleido albumą. Tačiau niekas jo neprisimena. Jo albumas „Playing with Fire“ buvo monumentali nesėkmė tiek komerciškai, tiek kritikų akimis. Tiesą sakant, „The New York Times“ jį apibūdino kaip „neįmanomą klausyti“.
Interviu jis save pristato kaip atsidavusį tėvą, kuris nori tik geriausio savo vaikams. „Aš čia ne tam, kad kalbėčiau blogai apie Britney“, – sakė jis 2022 m., duodamas Interviu.
Tačiau vis tiek kalbėjo. 2022 m. Jaydenas pasisakė dokumentiniame filme ir apgynė savo tėvą. Jis teigė, kad tėvas tiesiog stengėsi jais pasirūpinti. Taip Kevinas ir toliau palaiko savo pavyzdingo tėvo įvaizdį.
Teisiškai Britney išmokos Kevinui už vaikų išlaikymą baigėsi 2024 m. lapkritį, tačiau manoma, kad atlikėja gali ir toliau dengti papildomas vaikų išlaidas, pavyzdžiui, už studijas. Tuo metu K. Federline’as patogiai gyvena Havajuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!