TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Britney Spears paviešinus savo nuogos nuotrauką – gerbėjų reakcija

2025-08-25 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 20:20

Skandalingoji dainininkė Britney Spears ir toliau stebina savo gerbėjus. Šį kartą moteris paviešino kadrą, kuriame pozavo visiškai nuoga.

Britney Spears (nuotr. SCANPIX)
8

Skandalingoji dainininkė Britney Spears ir toliau stebina savo gerbėjus. Šį kartą moteris paviešino kadrą, kuriame pozavo visiškai nuoga.

Netrukus po to, gerbėjai vėl susirūpino dėl moters gerovės.

Britney Spears
Pranešė apie naujoves ir paviešino nuogos kadrą

Paskelbtuose ir vėliau ištrintuose vaizdo įrašuose 43-ejų B. Spears greitai kalbėjo, pranešdama, kad netrukus drastiškai pakeis savo „Instagram“ turinį ir todėl iš gerbėjų ims mokestį už galimybę ją sekti.

„Kadangi tai bus visiškai kitoks projektas, jūs turėsite už jį sumokėti ir užsiprenumeruoti, kad galėtumėte jį pamatyti. Aš jau seniai norėjau tai padaryti, todėl tikiuosi, kad jums patiks“, – sakė ji.

Dar kitoje paskelbtoje nuotraukoje B. Spears pozavo visiškai nuoga, atsukusi nugarą į kamerą.

Kaip rašo „People“, dainininkė išjungė komentarus po nuotrauka, kuri per 14 valandų nuo pasidalinimo surinko daugiau nei 200 000 „patinka“.

Vienas iš sekėjų „X“ platformoje rašė: „Atidarai „Instagram“ viešoje vietoje ir pirmoji nuotrauka yra nuoga Britney Spears...“

B. Spears „Instagram“ paskyra buvo vienintelis būdas, kuriuo buvusi pop žvaigždė bendravo su gerbėjais pastaraisiais metais.

Gerbėjai sunerimę

Rugpjūčio 18 d. paskelbtame vaizdo įraše Spears šoko prieš kamerą dideliame, netvarkingame kambaryje savo namuose.

Už atlikėjos nugaros buvo matyti bėgiojantys šunys, o ant grindų – medžiaga, panaši į šunų išmatas.

„Žaidžiu su apšvietimu ir valau namus, tarsi rytojaus nebūtų“, – parašė dainininkė po įrašu.

Nors komentarai po įrašu „Instagram“ buvo išjungti, kai kurie gerbėjai išreiškė susirūpinimą „X“ programėlėje, teigė, kad nerimauja dėl jos savijautos.

Britney dažnai paskelbdavo labai atvirą turinį, kuris reguliariai keldavo susirūpinimą dėl jos gerovės – ji šoko permatomais apatiniais, viešai kritikuodavo savo buvusius partnerius, o praėjusiais metais kalbėjo apie „didžiulį liūdesį“.

Dainininkė, kuri tapo viena iš didžiausių pasaulio pop žvaigždžių po pasaulinės sėkmės 1999 m. debiutuodama su daina „Baby … One More Time“, 2022 m. pareiškė, kad vargu ar kada nors vėl koncertuos.

