Britney Spears paviešinus savo nuogos nuotrauką – gerbėjų reakcija

Netrukus po to, gerbėjai vėl susirūpino dėl moters gerovės.
Pranešė apie naujoves ir paviešino nuogos kadrą
Paskelbtuose ir vėliau ištrintuose vaizdo įrašuose 43-ejų B. Spears greitai kalbėjo, pranešdama, kad netrukus drastiškai pakeis savo „Instagram“ turinį ir todėl iš gerbėjų ims mokestį už galimybę ją sekti.
„Kadangi tai bus visiškai kitoks projektas, jūs turėsite už jį sumokėti ir užsiprenumeruoti, kad galėtumėte jį pamatyti. Aš jau seniai norėjau tai padaryti, todėl tikiuosi, kad jums patiks“, – sakė ji.
Dar kitoje paskelbtoje nuotraukoje B. Spears pozavo visiškai nuoga, atsukusi nugarą į kamerą.
Kaip rašo „People“, dainininkė išjungė komentarus po nuotrauka, kuri per 14 valandų nuo pasidalinimo surinko daugiau nei 200 000 „patinka“.
Vienas iš sekėjų „X“ platformoje rašė: „Atidarai „Instagram“ viešoje vietoje ir pirmoji nuotrauka yra nuoga Britney Spears...“
B. Spears „Instagram“ paskyra buvo vienintelis būdas, kuriuo buvusi pop žvaigždė bendravo su gerbėjais pastaraisiais metais.
Gerbėjai sunerimę
Rugpjūčio 18 d. paskelbtame vaizdo įraše Spears šoko prieš kamerą dideliame, netvarkingame kambaryje savo namuose.
Už atlikėjos nugaros buvo matyti bėgiojantys šunys, o ant grindų – medžiaga, panaši į šunų išmatas.
„Žaidžiu su apšvietimu ir valau namus, tarsi rytojaus nebūtų“, – parašė dainininkė po įrašu.
Nors komentarai po įrašu „Instagram“ buvo išjungti, kai kurie gerbėjai išreiškė susirūpinimą „X“ programėlėje, teigė, kad nerimauja dėl jos savijautos.
Britney dažnai paskelbdavo labai atvirą turinį, kuris reguliariai keldavo susirūpinimą dėl jos gerovės – ji šoko permatomais apatiniais, viešai kritikuodavo savo buvusius partnerius, o praėjusiais metais kalbėjo apie „didžiulį liūdesį“.
Dainininkė, kuri tapo viena iš didžiausių pasaulio pop žvaigždžių po pasaulinės sėkmės 1999 m. debiutuodama su daina „Baby … One More Time“, 2022 m. pareiškė, kad vargu ar kada nors vėl koncertuos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!