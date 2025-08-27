Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Iš meilės pražydusi Monika Kvietkutė paviešino nematytą kadrą

2025-08-27 13:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 13:01

Nors vasara jau seka į pabaigą, žinoma atlikėja bei nuomonės formuotoja Monika Kvietkutė pasidalino saulėtais vasaros kadrais su mylimuoju.

Nors vasara jau seka į pabaigą, žinoma atlikėja bei nuomonės formuotoja Monika Kvietkutė pasidalino saulėtais vasaros kadrais su mylimuoju.

22

Monika Kvietkutė, žinoma nuomonės formuotoja bei atlikėja, pasidalino vasariškais kadrais su mylimuoju.

Šiais kadrais moteris leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Monika Kvietkutė su mylimuoju
FOTOGALERIJA. Monika Kvietkutė su mylimuoju

Kadrai simbolinėje vietoje

Monika Kvietkutė savo socialiniuose tinkluose pasidalino meiliais kadrais su mylimuoju, kurie daryti vienoje gražiausių vietų Lietuvoje – prie jūros.

Kadruose matyti meiliai susiglaudusi pora ir svarbiausia – laiminga Monika, nuo kurios veido nedingo šypsena.

A
A
2025-08-27 13:16
Matyt gerai atidulkinta, kad tokia laiminga... Matosi, kad p*isli šita, mėgsta žiaumoti kotus :DDD Nuomonės formuotoja, tiksliau, b*ybio formuotoja su burna :DDD
Atsakyti
Jomajo kas cia daros
Jomajo kas cia daros
2025-08-27 13:21
Isvis kas cia per tokia kiaune? Uz ka jai garbe, kad straipsni raso? Bbd jau nera apie ka rasyt, tai geriau apie mineda, tas tai bent zinomas duchelis, o cia raso apie kazkokias sliures nezinomas
Atsakyti
kokios baisios ten visos
kokios baisios ten visos
2025-08-27 13:28
kkur kvietkutė,kur nekvietkutė,nieko ensuprantu,dar ten bunkė berods ,ai visos vienodos dirbtinės nieko nelikę iš prigimtinių veidų
Atsakyti
