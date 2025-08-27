Iš meilės pražydusi Monika Kvietkutė paviešino nematytą kadrą

Monika Kvietkutė, žinoma nuomonės formuotoja bei atlikėja, pasidalino vasariškais kadrais su mylimuoju.
Šiais kadrais moteris leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Kadrai simbolinėje vietoje
Monika Kvietkutė savo socialiniuose tinkluose pasidalino meiliais kadrais su mylimuoju, kurie daryti vienoje gražiausių vietų Lietuvoje – prie jūros.
Kadruose matyti meiliai susiglaudusi pora ir svarbiausia – laiminga Monika, nuo kurios veido nedingo šypsena.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!