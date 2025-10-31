Monika Kvietkutė paplūdimyje pademonstravo dailias kūno linijas: sureagavo ir mylimasis

Monika Kvietkutė savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu iš paplūdimio. Šiuo vaizdo įrašu moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Parodė dailias kūno linijas
Dainininkė bei nuomonės formuotoja Monika Kvietkutė šiuo metu su gera drauge Oksana Pikul atostogauja Turkijoje.
Moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame stovi paplūdimyje su maudymosi kostiumėliu, o plaukus kedena pakilęs vėjas.
Pasidalinusi vaizdo įrašu Monika sulaukė itin didelio dėmesio iš gerbėjų.
Viena moteris rašo: „Mano draugė yra diva“.
Kitas komentatorius komentuoja: „Labai gražiai atrodote. Labai graži nuotrauka. Graži moteris“.
Trečiasis priduria: „Labai graži foto“.
Taip pat Monika pasidalino ir keliais kadrais iš to pačio paplūdimio, po kuriais sulaukė mylimojo komentaro.
Monikos mylimasis pakomentavo: „Pati gražiausia“.
Žinoma moteris mylimajam po šiuo komentaru atsakė: „Myliu tave“.
