Buvusiam Kanados ministrui pirmininkui nebeslepiant jausmų atlikėjai – ekspertė atskleidė, ko jie nepasako žodžiais

Po to, kai aistringos nuotraukos jachtoje šį mėnesį atskleidė jų romaną, garsioji pora savaitgalį Paryžiuje – švenčiant Perry 41-ąjį gimtadienį – nusprendė pasirodyti elegantiškai ir santūriai.
Kūno kalbos specialistė Judi James leidiniui Daily Mail sakė, kad jų elgesys priminė „vestuvių dienos ritualą“.
„Katy ir Justino neverbaliniai signalai aiškiai juos apibrėžia kaip aukšto statuso porą, siekiančią atrodyti rafinuotai ir santūriai,“ – aiškino ekspertė. – „Jie ėjo lėtai, su abipusiu orumu, tarsi turėtų ypatingą aurą.“
Pasak James, Perry net sustojo priimti ilgakočio raudono rožės žiedo – tokio pat atspalvio kaip jos paprasta, bet stulbinanti suknelė – iš gerbėjos rankų, tarsi scena būtų buvusi kruopščiai surežisuota.
Tačiau ekspertė pastebėjo, kad jų pasirodymas buvo nukreiptas ne tik į gerbėjus – bet ir į buvusius partnerius.
Aiškiai rodė, kad „rado tą vienintelį“
Katy, kuri oficialiai išsiskyrė su buvusiu sužadėtiniu Orlando Bloomu mažiau nei prieš mėnesį, esą aiškiai rodė, kad „rado tą vienintelį“.
„Jos kūno kalba sako, kad ji šalia vyro, turinčio pasaulinį autoritetą ir ryšių, kurie galėtų atverti visiškai naują pasaulį už pramogų ribų,“ – aiškino James.
Tuo metu 53-ejų Trudeau, po 18 santuokos metų 2023 m. išsiskyręs su Sophie Grégoire Trudeau, dar paskutinį kartą žvilgtelėjo į kameras, kai Katy jau sėdėjo automobilyje.
Jo šypsena – užverta lūpomis, bet kiek išdidi – esą rodė ne tik pasitenkinimą dėmesiu, bet ir pasididžiavimą nauju viešu santykiu.
Kalbėdama apie tai, kas jų santykiuose rodo kryptį, James teigė:
„Justino džentelmeniškas elgesys signalizuoja, kad jis veda, ramina ir suteikia saugumo – galima sakyti, kad jis šiek tiek dominuoja.“
Ekspertė pastebėjo ir švelnius prisilietimus:
„Matome, kaip Katy pažvelgia į Justiną prieš žengdama į vidų, tarsi sakytų „Na, pradedam“, o jis paima jos ranką ir patraukia arčiau savęs – tarsi norėdamas suteikti paskutinį padrąsinimą.“
Trudeau, pasak James, net rodo meilę per savo gestus:
„Jis tiesiog spinduliuoja žavesį, net nesistengdamas. Jo rankų judesiai sklandūs, švelnūs – jis meiliai ir elegantiškai palydi Katy į automobilį,“ – sakė ekspertė.
Poros judesiai atrodė sinchroniški ir harmoningai suderinti, kas, anot James, rodo tiek emocinį, tiek fizinį ryšį.
„Ši akimirka atskleidžia natūralią poros darną – tarsi jie būtų susiję ne tik kūnais, bet ir mintimis. Visa išvaizda – nuo klasikinės raudonos suknelės ir rožės iki vienodų, pakeltų skruostų šypsenų – tiesiog spinduliuoja romantiką.“
Pirmą kartą pastebėti liepos mėnesį
Katy Perry ir Justin Trudeau pirmą kartą buvo pastebėti vakarieniaujant Monrealyje dar liepą, o šį mėnesį Daily Mail paskelbė išskirtines jiedviejų nuotraukas iš jachtos.
Šaltiniai leidiniui Us Weekly teigė, kad Katy „labai įsitraukusi į šiuos santykius“ ir „labai laiminga“, nors kol kas pora stengiasi išlaikyti privatumą.
„Jie praleidžia daug laiko dviese, be viešumo. Draugai mano, kad jie – puikus derinys,“ – teigė šaltinis.
Katy Perry ir Orlando Bloom susižadėjo 2019 m. per Valentino dieną, o jų santykiai prasidėjo dar 2016-aisiais. 2020 m. pora susilaukė dukters Daisy Dove Bloom. Orlando taip pat augina 14-metį sūnų Flynną iš ankstesnės santuokos su modeliu Miranda Kerr.
Jų išsiskyrimas patvirtintas 2024 m. liepą, o abiejų atstovai pabrėžė, kad santykius jie perkelia į bendro tėvystės etapą.
„Jie ir toliau bus matomi kartu kaip šeima – jų prioritetas visada bus dukters auginimas su meile, stabilumu ir pagarba,“ – sakoma pareiškime.
Katy Perry anksčiau buvo ištekėjusi už komiko Russello Brando (2010–2012).
Justinas Trudeau po 18 santuokos metų išsiskyrė su Sophie Grégoire Trudeau 2023-iaisiais. Pora augina tris vaikus. Trudeau Kanados ministro pirmininko pareigas ėjo nuo 2015 iki 2025 m. kovo.
