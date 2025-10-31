Pamatę, kaip lietuvė įkūnijo Anne Hathaway iš „Princesės dienorasčio“, negalėjo patikėti: „Neįmanoma atskirti“

K. Slavinskienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadru, kuriame ji vaizdavo aktorę A. Hathaway. Ji sutiko šiuo įrašu pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Įkūnijo aktorę Anne Hathaway
Karolina Slavinskienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais, kur sekundę sunku suprasti, kuri iš dviejų moterų yra ji pati.
View this post on InstagramREKLAMA
Karolina įkūnijo aktorę Anne Hathaway, kuri vaidino pagrindinį vaidmenį filme „Princesės dienoraštis“. Karolina persirengusi šia aktore sulaukė itin didelio dėmesio.
Moteris pasidalinusi šiais kadrais, rašo:
„Aš ir Anne Hathaway (Princesės dienoraštis, 2001). Man 35, jai tuo metu buvo 17-18. Na, bet vis tiek smagu pakopijuoti.
Panašios ar nelabai??“.
Komentaruose žmonės negailėjo pagyrų.
Viena moteris rašo: „Karolina, esat labai graži ir talentinga moteris!“
Kita priduria: „Atrodai tikrai 17. Nenusileidi tikrai!“
„Man tu tai tu esi tokia graži, tokia talentinga, tokia jauki, kad į tave gera žiūrėt“, – priduria trečioji.
„Neina net suprasti, kuri yra kuri“, – rašo dar viena gerbėja.
Įkvėpė – panašumas
Ne paslaptis, jog Karolinai nė nereikėtų grimo, ji vis tiek būtų panaši į aktorę Anne Hathaway.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Karolina Slavinskiene, moteris atsivėrė, jog judviejų panašumas tikrai įkvėpė šiam Helovino įvaizdžiui.
„Per Heloviną kuom nors persirengti, man atrodo fainas dalykas, tačiau kaukolės, kraujai, tai ne man, aš pati ant savęs to nenorėčiau, man tai džiaugsmo nekelia.
Man dažnai kas nors pasako, kad aš panaši į Anne Hathaway ir aš pagalvojau, jog jei dar būtų plaukai rudi, akys rudos, tad turėtų būti dar panašiau.
Vieną dieną išsipurškiau plaukus specialiais dažais, esu su lešiais, grimą padarė meistrė, kuri dirba televizijoje ir mano draugė nufotografavo.
Daug kas sako, jog į aktorę esu panaši ypač tada, kai žiūri filmą „Princesės dienoraštis“. Vienas draugas net yra pasakęs, jog vietomis atrodo, kad ten vaidinu aš.
Iš reakcijų socialiniuose tinkluose suprantu, kad gal tikrai esu į ją panaši, ypač tokiu kampu, kaip nuotraukoje, nepaisant to, kad jai šiame filme yra dvigubai mažiau metų nei man, bet, matyt, bendras vaizdas panašus.
Tai man smagu visus nustebinti. Šiemet mano Helovino persirengimas štai toks. Aš manau, kad aš jo nė nešvęsių, bet taip pajuokauti, sukelti nuostabą – smagu“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!