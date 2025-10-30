Mirė žinoma turinio kūrėja: kovojo su sunkia liga

Savo emocingame, trijų su puse minutės trukmės vaizdo įraše, kurį paskelbė „TikTok“ tinkle, Austinas sakė, kad Kaelin „neišgyveno skausmo ir laikė jo ranką iki pat paskutinio atodūsio“. Sulaikydamas ašaras jis kalbėjo:
„Nuo tos akimirkos, kai Kaelin išgirdo diagnozę, ji buvo sugniuždyta, bet kartu pasiryžusi. Ji pažadėjo man ir mūsų šeimai, kad kovos ir niekada nepasiduos. Ji ištesėjo šį pažadą, tačiau liga progresavo greičiau, nei jos kūnas galėjo kovoti.“
Jis pridūrė:
„Ji niekada nebuvo viena – nei vieną šios kelionės akimirką.“
Kreipdamasis į žmonos 99 tūkst. sekėjų, Austinas dėkojo:
„Ji turėjo jus visus ir aš negaliu pakankamai padėkoti už meilę, palaikymą ir pagalbą, kurią mums suteikėte – tiek emociškai, tiek dvasiškai, tiek finansiškai.“
Komentarų skiltyje pasipylė užuojautos žodžiai. Vienas gerbėjas rašė:
„Austine, tai buvo taip gražu. Ji bus su tavimi kiekviename žingsnyje. Nuoširdžiai užjaučiu. Esu dėkingas, kad galėjau pažinti ją ir jos nuostabią sielą.“
Kitas komentatorius pridūrė:
„Kae buvo šviesa mūsų bendruomenei ir daugybei žmonių visame pasaulyje. Labai užjaučiame tave ir esame šalia.“
Nustatyta ketvirtoji cholangiokarcinomos stadija
Kaelin anksčiau šį mėnesį savo „GoFundMe“ puslapyje buvo pasidalijusi, kad jai nustatyta ketvirtoji cholangiokarcinomos stadija – reta tulžies latakų vėžio forma, rašo mirror.co.uk.
Pasak Jungtinės Karalystės nacionalinės sveikatos tarnybos, cholangiokarcinoma – tai retas vėžys, kuris formuojasi tulžies latakuose, pernešančiuose tulžį iš kepenų į tulžies pūslę ir plonąją žarną. Dažniausiai šia liga suserga vyresni nei 65 metų žmonės.
Paskutinis Kaelin įrašas buvo paskelbtas spalio 16 dieną. Jame ji ragino sekėjus apsilankyti jos „GoFundMe“ puslapyje, kad padėtų sumažinti finansinę naštą jai ir jos vyrui. Ji rašė:
„Jis buvo su manimi kiekvieną naktį, kai gulėjau ligoninėje, ir kažkaip sugebėjo dirbti du darbus. Jis net pardavė savo sunkvežimį ir valtį, kad palengvintų mūsų finansinį spaudimą. Noriu bent kiek sumažinti jo rūpesčius, kad jis galėtų tiesiog būti šalia manęs.“
Ji pridūrė:
„Tikimės, kad galėsime kartu išvykti, kai tik gausiu leidimą pradėti kitą gydymo etapą, ir norėtume būti tam finansiškai pasiruošę.“
