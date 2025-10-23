Populiari knygų autorė Modesta Žukauskaitė susituokė su mylimuoju Andriumi

Modesta Bubulė savo socialiniuose tinkluose pasidalino vestuviniais kadrais ir sutiko jais pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pasidalino vestuviniais kadrais
Moteris pasidalinusi šventės akimirkomis, rašo:
„Nors mūsų kelias buvo labai vingiuotas… Po penkerių metų draugystės aš ištariau „taip“.
Taip ne gražiai pasakai, ne iliuzijai, o žmogui, su kuriuo išmokau, kad meilė – tai ne vien jausmas. Tai pasirinkimas ir atsakomybė.
Rugpjūčio pirmąją, pačią gražiausią vasaros dieną, stovėjau prie Palangos legendinės santuokų rūmų salės. Nebuvo nei auksinių žiedų, nei baliaus, nei romantiškos muzikos. Tik mes, dukros, keli artimi žmonės ir jūros ošimas, kuris tyliai priminė mūsų slaptą pirmą pasimatymą.
Mūsų istorija prasidėjo banaliai – pažinčių portale Tinder’yje. O pirmasis pasimatymas buvo slaptas, Palangos miške, kai dar buvo karantinas ir išeiti iš namų buvo draudžiama. Prisimenu tą akimirką labai aiškiai. Jis ėjo link manęs, o mano pirmoji mintis buvo: „Oooo, ne... Kas čia per barzdotas maniakas?“ Bet jis šypsojosi. Kalbėjo ramiai, lėtai, taip, lyg niekur neskubėtų.
Jo pasitikėjimas savimi buvo tylus, ne demonstratyvus, ir būtent tas ramumas užkabino mano širdį ir jausmus labiausiai. Jo kantrybė ir atkaklumas po truputį tirpdė mano sienas, o tas keistas saugumo jausmas, kurį šalia jo jutau, pavirto jausmu, kuris nebeleido abejoti.
Praėjus pirmam romantiškam mėnesiui, jis orginaliai pasipiršo – privačiame lėktuve virš Kuršių marių. Tą akimirką viskas sustojo, nuraudau, širdis virpėjo iš jaudulio, kai ant piršto dėjo pirmą mano gyvenimo aštuonkampį deimančiuką. Žiūrėjau į jį ir giliai viduje jaučiau, kad šį kartą tai tas mano ilgai ieškotas princas.
Po to labai greitai gyvenimas ir buitis įgavo pagreitį. Jis paliko namus Kaune, ilgametį darbą policijoje, viršininko pareigas, savo komandą, viską, kas atrodė stabilu ir užtikrinta – ir išvažiavo prie jūros. Pasirinko naują gyvenimą su manimi.
Tiesiog todėl, kad norėjo būti kartu… Ir kai tą dieną, Palangos santuokų rūmuose, ištariau „taip“, aš jau žinojau, kad tai ne pažadas būti laimingiems visada. Tai pažadas mokėti išlikti savimi, leisti kitam būti savimi ir visad bandyti. Kiekvieną dieną iš naujo.
Ir galbūt būtent tai yra tikroji meilė. Ne skambūs žodžiai, ne rožės ir ne tobulos nuotraukos .Ir.... nuo šiol širdyje ir pase Bubulė. Už kantrybę ir ramybę širdyje ačiū mano mylimam vyrui Andriui“.
