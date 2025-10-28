Agnės Kulitaitės pokalbis su ginekologe be tabu: „Moterys gėdijasi šios temos“

Kas iš tiesų slypi už intymios srities plastinių ir atjauninimo procedūrų? Kodėl apie jas vis dar kalbame su baime, nors kalbame apie sveikatą? Tam, kad išsiaiškinčiau, pasikalbėjau su pirmaujančios privačios chirurgijos klinikos Baltijos šalyse „Nordclinic“ akušere ginekologe Snieguole Martinkiene.
Ji atvirai pasakoja, kokias problemas dažniausiai išgyvena moterys, kokie sprendimai egzistuoja šiandien ir kaip keičiasi požiūris į intymią moterų sveikatą Lietuvoje.
Kodėl vis dar taip retai kalbame apie moterų intymią sveikatą?
Vis dar dažnai moterys gėdijasi šios temos. Dažniausiai jos ateina pasitikrinti profilaktiškai, o jei gydytojas pats nepradeda pokalbio, šios temos tiesiog nepaliečiamos. Kai gydytojas parodo smalsumą ir paklausia atviriau, moterys paprastai atsiveria. Vis dėlto dauguma jų jaučia nejaukumą – bijo atviros akistatos su tema, kuri vis dar laikoma tabu. Tik visai neseniai pradėjome drąsiau kalbėti apie plastines operacijas, o kai kalba pasisuka apie lytinius organus – gėdos jausmas dar išlieka stiprus.
Kokios problemos dažniausiai paskatina moteris kreiptis į jus?
Įvairių tyrimų duomenimis, net apie 60 procentų moterų visame pasaulyje patiria nusiskundimų dėl intymios srities. Dažniausiai tai makšties laisvumas, sienelių suglebimas ar tonuso praradimas. Tokie pokyčiai dažniausiai atsiranda po gimdymų – kuo jų daugiau, tuo didesnė tikimybė, kad atsiras makšties sienelių nusileidimas. Kita dažna problema – makšties sausumas, kuris ypač būdingas moterims menopauzės metu, kai mažėja hormonų gamyba. Taip pat pasitaiko šlapimo nelaikymo problemų – tai susiję tiek su gimdymais, tiek su amžiumi.
Ar šias problemas galima išspręsti?
Taip, žinoma. Šlapimo nelaikymo ar makšties laisvumo problemas galima išspręsti gana paprastomis procedūromis ar operacijomis. Šio tūkstantmečio pradžioje įvyko tikra revoliucija – prancūzų ginekologas Nicolas Bereni pirmasis pradėjo taikyti hialurono rūgšties injekcijas į intymias zonas. Tai buvo didelis žingsnis į priekį, nes kol injekcijos veidui buvo įprastos jau seniai, intymioje srityje jos pradėtos taikyti tik pastaraisiais dešimtmečiais.
Ar moterys vis dar linkusios gėdytis šių procedūrų?
Taip, nors situacija po truputį keičiasi. Daug moterų vis dar nedrįsta kalbėti apie šias problemas, nors iš tiesų tai susiję su sveikata, komfortu ir gyvenimo kokybe. Labai svarbu suprasti, kad intymios zonos procedūros nėra „užgaida“ – jos dažnai sprendžia funkcines problemas, o kartu atkuria pasitikėjimą savimi.
Ar mažosios lytinės lūpos gali kisti su laiku?
Taip, gali. Anksčiau ir pati maniau, kad su šia kūno dalimi moteris gimsta – kas duota, tas duota. Bet pacientės mane išmokė kitaip. Jos sako: „Daktare, po gimdymo viskas pasikeitė, atsirado laisvumo.“ Su metais ar po gimdymų audiniai gali šiek tiek pailgėti, tapti mažiau stangrūs ar prarasti simetriją.
Kokios intymios zonos operacijos šiuo metu populiariausios?
Pirmoje vietoje – mažųjų lytinių lūpų plastika. Tai dažniausiai atliekama procedūra, padedanti atkurti natūralią formą ir proporcijas. Kartais papildomai daroma ir klitorio kapišono korekcija, bet tik esant poreikiui. Antroje vietoje – makšties siaurinimo operacija. Ji atliekama moterims po kelių gimdymų, kai makšties sienelės praranda tonusą. Šie pokyčiai gali būti ir paveldimi – jei mamai buvo makšties nusileidimas, dukrai taip pat gali pasireikšti panaši problema. Džiugu, kad dabar į gydytojus kreipiasi ne tik vyresnės, bet ir jaunos moterys, kurios nori labiau jausti save ir savo partnerį.
Kaip vertinate požiūrį į šias temas Lietuvoje?
Lietuvės – gana konservatyvios. Jos daug dėmesio skiria veidui, odai, plaukams, bet intymią zoną dažnai palieka nuošalyje. Visgi požiūris keičiasi – moterys drąsėja, vis dažniau ateina pasitarti. Tai labai džiugina, nes atviras pokalbis – pirmas žingsnis į pokyčius.
Koks yra gijimo laikotarpis po šių operacijų?
Pooperacinis periodas trunka maždaug keturias–šešias savaites. Jaunoms moterims gijimas gali būti greitesnis – kartais užtenka dviejų savaičių. Tuo metu rekomenduojama vengti maudynių, pirties, važiavimo dviračiu, intensyvaus sporto bei lytinių santykių. Bet pacientės dažnai juokauja, kad mėnuo be šių dalykų – nedidelė kaina už komfortą visam gyvenimui. Kaip sakau, mėnuo celibato – nieko baisaus, kai paskui gali gyventi visavertį gyvenimą.
Pastaruoju metu daug kalbama apie G taško stiprinimą ir makšties atjauninimą. Kas tai per procedūros?
Šiuo metu itin populiarios makšties drėkinimo procedūros. Maždaug apie 40-uosius metus moterys pradeda jausti makšties sausumą dėl hormonų mažėjimo. Galima naudoti lubrikantus ar žvakutes su hialurono rūgštimi, tačiau daug moterų sako, kad tai nepatogu, nes reikia daryti kasdien.Procedūros metu į makšties gleivinę suleidžiamas specialus hialurono tirpalas – gleivinė tampa stangresnė, elastingesnė, sudrėksta. Rezultatas išlieka iki dvejų metų. Pacientės dažnai sako: „Po procedūros geriau jaučiuosi ne tik aš, bet ir mano partneris.“
Ar ši procedūra skausminga?
Visiškai ne. Ji atliekama ambulatoriškai ir trunka 10–15 minučių. Vienintelis nepatogumas – kelias minutes pagulėti ginekologinėje kėdėje. Tai greita ir paprasta procedūra, kurią galima atlikti net per pietų pertrauką.
Kam ji labiausiai tinka?
Ji ypač naudinga moterims, kurios dirba, keliauja, gyvena aktyviai ir nori išlaikyti kokybišką intymų gyvenimą be diskomforto. Procedūra atkuria natūralų drėgnumą, todėl pagerėja tiek fizinė, tiek emocinė savijauta.
Ar šios procedūros skirtos tik grožiui, ar turi ir medicininės naudos?
Jos apjungia abu dalykus. Veido procedūros dažniausiai atliekamos dėl estetikos, o intymioje srityje estetika ir sveikata yra neatskiriamos. Kai moteris jaučiasi patogiai savo kūne, išnyksta diskomfortas, pagerėja intymus gyvenimas, o kartu ir emocinė būklė. Geras seksualinis gyvenimas – tai sveikata, tiek fizinė, tiek psichologinė.
Ar pastebite, kad moterims vis dar trūksta žinių apie savo kūną?
Taip. Kartais net išsilavinusios moterys sako: „Nežinau, kur yra gimda ar kiaušidės.“ Tai rodo, kad vis dar trūksta atviros edukacijos. Ir tai visiškai normalu – tiesiog ši tema nėra pakankamai aptariama. Svarbiausia domėtis ir klausti – tik tada moteris gali priimti sąmoningus sprendimus dėl savo sveikatos.
Ar sulaukiate klausimų, kurie jus pačią nustebina?
Kartais taip. Ypač iš moterų, gyvenančių užsienyje, kurios klausia, ar tam tikri santykių būdai yra „normalūs“. Visada sakau – normalu yra tai, kas abiem partneriams malonu ir priimtina. Ten, kur yra pagarba, atvirumas ir susitarimas, viskas gerai.
Kaip jūs apibūdintumėte laimingą moterį?
Laiminga moteris – ta, kuri gerai jaučiasi savo kūne. Kai jos kūnas jai netrukdo, o padeda gyventi, mylėti, džiaugtis ir jaustis gražiai. Kai moters kūnas sveikas, kai ji pasitiki savimi, kai makštis drėgna, o santykiai artimi ir šilti – laimingi būna abu partneriai. Tokia moteris gali užkariauti visą pasaulį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!