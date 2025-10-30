Vėžys nusinešė 42-ejų mylimos atlikėjos gyvybę

Vanessa iškeliavo šeštadienį, spalio 25-ąją, gydydamasi privačioje ligoninėje Recife mieste. Dainininkė buvo žinoma dėl savo brega ir forró muzikos pasirodymų ir buvo itin populiari socialiniuose tinkluose – jos „Instagram“ paskyrą sekė daugiau nei 680 tūkst. žmonių, rašo dailystar.co.uk.
Dainuoti pradėjo prieš 15 metų
Karjerą ji pradėjo 2010 metais su Brazilijos grupe Encosta Neu, vėliau prisijungė prie Boa Toda ir 2012 m. išleido dainą Lençol Vermelho, tapusią jos proveržiu. 2014 m. Vanessa tapo pagrindine grupės Kitara vokaliste, vėliau dainavo su Forró do Muído, o pastaruosius penkerius metus praleido kartu su grupe Capim com Mel.
Buvę kolegos iš Capim com Mel socialiniuose tinkluose pagerbė jos atminimą ir pabrėžė jos „profesionalumą, atsidavimą ir paliktą palikimą“.
Pasak pranešimų, Vanessa du kartus susidūrė su vėžiu. 2019 m. gydytojai jos kojoje aptiko sarkomą, kuri buvo sėkmingai pašalinta. Tačiau po ketverių metų jai buvo diagnozuota plaučių sinovinė sarkoma – reta ir itin agresyvi vėžio forma, dažniausiai paveikianti jaunus žmones.
Nepaisydama diagnozės, Vanessa tęsė pasirodymus, kol galiausiai buvo priversta sustoti.
Paskutiniame „Instagram“ įraše, paskelbtame rugsėjo pabaigoje, ji pasidalijo jautriais žodžiais:
„Svarbu ne tai, ką turime gyvenime, o kas yra mūsų gyvenime. Būtent tai išties svarbu – šeima yra inkaras, kuris laiko mus tvirtai gyvenimo audrose.“
Vanessos laidotuvės vyko spalio 27 dieną jos gimtajame Jaboatão dos Guararapes mieste, esančiame netoli Recife.
Jos gerbėjai, kolegos ir draugai visoje Brazilijoje dalijasi prisiminimais, vadindami Vanessą „šviesos kupina moterimi“, kurios muzika ir šiluma paliko neišdildomą pėdsaką.
