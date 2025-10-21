Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Lazanija pagal Kristiną Ivanovą sužavės visus: išbandykite receptą

2025-10-21 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 07:30

Žinoma verslininkė ir dainininkė Kristina Ivanova savo socialiniuose tinkluose dalinasi savo gyvenimu, įvairiais kadrais, savo grožio salonu. Moteris šį kartą pasidalino lazanijos receptu, kuriam neliks abejingų.

Žinoma verslininkė ir dainininkė Kristina Ivanova savo socialiniuose tinkluose dalinasi savo gyvenimu, įvairiais kadrais, savo grožio salonu. Moteris šį kartą pasidalino lazanijos receptu, kuriam neliks abejingų.

REKLAMA
9

Kristina Ivanova savo socialiniuose tinkluose pasidalino lazanijos receptu, kuriuo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Lazanijos receptas

Žinoma moteris, Kristina Ivanova, savo socialiniuose tinkluose pasidalino lazanijos receptu, kuris tikrai nėra tradicinis, tačiau privers paprašyti ir antros porcijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

View this post on Instagram

A post shared by Kristina Ivanova (@kristina.ivanova)

REKLAMA
REKLAMA

Kristina pasidalinusi nuotrauka su lazanija rankose, rašo:

„Klasikinė daržovių ir mėsos lazanija.

Ingredientai:

  • 9–12 lazanijos makaronų lakštų
  • 400–500 g faršo (jautienos arba jautienos su kiauliena)
  • 4 morkos
  • 2-3 nedidelės cukinijos
  • 2-3 svogūnai
  • 2–3 skiltelės česnako
  • 400 ml pomidorų tyrės
  • 4 pomidorai
  • Sūrio fermentinio, sūrio mocarela (pagal skonį galite rinktis)
  • GHI sviesto kepimui
  • 1 buljono kubelis (daržovių arba jautienos)
  • Alyvuogių aliejaus skardai ar sviesto gabaliukas
  • Druskos, pipirų, prieskonių pagal skonį (pvz. baziliko, raudonėlio, čiobrelių) (nebūtina, bet galima)

Paruošimas:

REKLAMA

1. Daržovių paruošimas: morkas ir cukinijas sutarkuok, svogūnus smulkiai supjaustyk, įspausk česnako. Visas daržoves apkepk ant GHI sviesto.

2. Padažas: sudėk faršą į kitą keptuvę, kepk, kol mėsa apskrus, įberk prieskonių (pvz. baziliko, raudonėlio, čiobrelių). Pabaigoje sudėk pjaustytus kubeliais pomidorus ir pabaik kepimą.

3. Pomidorų bazė: įpilk pomidorų tyrę, sudėk pomidorų kubelius ir pakaitink atskirai. Pasiruošk buljoną su karštu vandeniu, įdėk 2-3 šaukštus pomidorų tyrės, viską sumaišyk ir pasiruošk šį užpilą pačiai gamybos pabaigai.

REKLAMA
REKLAMA

4. Lazanijos sluoksniavimas: kepimo indą patepk sviestu ar aliejumi, dėk pirmą sluoksnį makaronų lakštų, tada daržovių sluoksnį, po jo mėsos su pomidorais, tyrė ir sūris ir taip pakartok kelis kartus. Viršutinis sluoksnis turi būti makaronų lakštai aplieti patuoštu buljonu ir ant jo dėk daug sūrio.

5. Kepimas: kepk 180 °C orkaitėje apie 35–45 min., kol paviršius taps auksinis, o lakštai suminkštės.

6. Patiekimas: prieš pjaustant leisk pastovėti 10–15 minučių, kad lazanija „sustingtų“.

Skanaus“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
jo
jo
2025-10-21 08:06
tinsta krysios snukelis.
Atsakyti
Klausimas
Klausimas
2025-10-21 08:14
At ne nuo tos Lazanijos tokia isburkus.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų