Lazanija pagal Kristiną Ivanovą sužavės visus: išbandykite receptą

Kristina Ivanova savo socialiniuose tinkluose pasidalino lazanijos receptu, kuriuo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Lazanijos receptas
Žinoma moteris, Kristina Ivanova, savo socialiniuose tinkluose pasidalino lazanijos receptu, kuris tikrai nėra tradicinis, tačiau privers paprašyti ir antros porcijos.
Kristina pasidalinusi nuotrauka su lazanija rankose, rašo:
„Klasikinė daržovių ir mėsos lazanija.
Ingredientai:
- 9–12 lazanijos makaronų lakštų
- 400–500 g faršo (jautienos arba jautienos su kiauliena)
- 4 morkos
- 2-3 nedidelės cukinijos
- 2-3 svogūnai
- 2–3 skiltelės česnako
- 400 ml pomidorų tyrės
- 4 pomidorai
- Sūrio fermentinio, sūrio mocarela (pagal skonį galite rinktis)
- GHI sviesto kepimui
- 1 buljono kubelis (daržovių arba jautienos)
- Alyvuogių aliejaus skardai ar sviesto gabaliukas
- Druskos, pipirų, prieskonių pagal skonį (pvz. baziliko, raudonėlio, čiobrelių) (nebūtina, bet galima)
Paruošimas:
1. Daržovių paruošimas: morkas ir cukinijas sutarkuok, svogūnus smulkiai supjaustyk, įspausk česnako. Visas daržoves apkepk ant GHI sviesto.
2. Padažas: sudėk faršą į kitą keptuvę, kepk, kol mėsa apskrus, įberk prieskonių (pvz. baziliko, raudonėlio, čiobrelių). Pabaigoje sudėk pjaustytus kubeliais pomidorus ir pabaik kepimą.
3. Pomidorų bazė: įpilk pomidorų tyrę, sudėk pomidorų kubelius ir pakaitink atskirai. Pasiruošk buljoną su karštu vandeniu, įdėk 2-3 šaukštus pomidorų tyrės, viską sumaišyk ir pasiruošk šį užpilą pačiai gamybos pabaigai.
4. Lazanijos sluoksniavimas: kepimo indą patepk sviestu ar aliejumi, dėk pirmą sluoksnį makaronų lakštų, tada daržovių sluoksnį, po jo mėsos su pomidorais, tyrė ir sūris ir taip pakartok kelis kartus. Viršutinis sluoksnis turi būti makaronų lakštai aplieti patuoštu buljonu ir ant jo dėk daug sūrio.
5. Kepimas: kepk 180 °C orkaitėje apie 35–45 min., kol paviršius taps auksinis, o lakštai suminkštės.
6. Patiekimas: prieš pjaustant leisk pastovėti 10–15 minučių, kad lazanija „sustingtų“.
Skanaus“.
