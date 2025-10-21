Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Jonas Nainys – apie viešumo baimę, Žvagulio kritiką ir piršlybas: „Dieve, kur mano protas buvo“

2025-10-21 18:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 18:27

Jonas Nainys, šiandien gerai žinomas DJ Jovani pseudonimu, sėkmę, rodos, semia pilnais glėbiais. Tik nedaugelis žino, kad tai, ką turi dabar, iš Pasvalio kilęs kuklus vaikinas pasiekė titaniško užsispyrimo ir saviugdos dėka.

Jonas ir Simona Nainiai (nuotr. asm. archyvo, BNS)

Jonas Nainys, šiandien gerai žinomas DJ Jovani pseudonimu, sėkmę, rodos, semia pilnais glėbiais. Tik nedaugelis žino, kad tai, ką turi dabar, iš Pasvalio kilęs kuklus vaikinas pasiekė titaniško užsispyrimo ir saviugdos dėka.

REKLAMA
0

„Buvau labai tylus ir nedrąsus vaikas. Visi galvoja, kad gimiau būti scenos žmogumi. Nė velnio. Mokykloje mano didžiausia baimė buvo užlipti ant scenos ir kažką pasakyti. Patirtis, kai liepdavo viešai kalbėti buvo gniuždanti, stovėdavau ir negalėdavau pasakyti nė žodžio“, – tinklalaidėje „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ pasakojo pilnas arenas į savo rengiamas diskotekas surenkantis didžėjus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vieta, kur J. Nainys anuomet jausdavosi komfortiškai – pramoginių šokių pamokos, jas lankė net dešimt metų. Čia gimė ir meilė muzikai, ritmo pojūtis, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

REKLAMA
REKLAMA

Jonas Nainys atskleidė, kaip tapo žvaigžde

Tačiau kaip nutiko, kad viešumo baimę jautęs jaunuolis tapo pramogų pasaulio žvaigžde, vedančia radijo laidas, renginius, kuri mėgaujasi buvimu scenoje prieš tūkstančius gerbėjų?

REKLAMA

„Baigęs mokyklą netyčia įstojau į filosofiją. Net nežinodamas, kas ta filosofija yra. Buvo pirma paskaita. Atėjo dėstytojas ir pusantros valandos kalbėjo, kas yra filosofija ir ką jūs dabar, vaikai, čia mokinsitės. Jis pasakė, kad jei norime išmokti laisvai reikšti savo mintis, reikės labai nedaug – penkerius metus studijuoti filosofiją ir skaityti labai labai daug knygų. Taip tapau knygų geek‘u. Grįžęs namo garsiai skaitydavau, pradėjau dirbti su savimi“, – prisiminimais dalinosi J. Nainys.

REKLAMA
REKLAMA

Studijuodamas Šiauliuose, jis kurį laiką dirbo Šiaulių televizijoje, tačiau būti reporteriu nesisekė: „Vadovybė sakė: Jonai, iš tavęs nieko nebus, tavo prastas balsas, neturi įgūdžių, mesk savo durną svajonę būti televizijoje arba tiesiog scenoje. Buvo labai sudėtinga.“

Tapęs žinomu, vidinės ramybės ir savitvardos jis neprarado. Net tada, kai dainininkas Žilvinas Žvagulis išpeikė sprendimą Jonui skirti Metų elektroninės muzikos apdovanojimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aš niekada neparašysiu blogo komentaro, įrašo socialiniam tinkle, jei kažkas mane įžeidė, apvarė. Galit kalbėt apie mane ką norit, bet aš apie jus nieko blogo nesakysiu. Aš pagalvojau, kad neverta nesuprantantiems ir netikintiems manimi kažką įrodinėti. Geriau energiją atiduosiu savo publikai, kuri supranta, ką aš darau. Vienintelį dalyką turbūt reikėtų pasakyti: Žilva, vis tik remikso tikrai nebus“, – šypsojosi didžėjus.

REKLAMA

Tinklalaidėje J. Nainys prisiminė ir savo viešas piršlybas, vykusias 2013 metais viename Marijampolės pramogų klubų.

„Mes su Rolandu, radistai, vedėm renginį kartu su Justinu Jankevičium, o Simutė su „Pinup Girls“ koncertavo. Nupirkau žiedą. Tuo metu galvojau, kad pasipiršti prieš visą minią yra labai cool. Dabar kai prisimenu, atrodo, Dieve, kur mano protas buvo“, – juokėsi Jonas.

REKLAMA

Renginio metu J. Nainys paprašė Simonos jam neva pagelbėti pravesti žaidimą publikai.

„Tokiom akimirkom net ir daug scenos patirties turint burna išdžiūsta, mintys šokinėja ir tai, ką sugalvojai pasakyt, nebe taip gerai išeina. Simona iš pradžių nieko nesuprato, o tuo metu Rolka jau už nugaros viską filmavo, Jankevičius šampaną ruošėsi šaut, aš priklaupiau. Ji pasakė „taip“, – vieną svarbiausių gyvenimo akimirkų prisiminė J. Nainys.

Visas Jono Nainio ir Arūno Valinsko pokalbis tiklalaidėje „Akis į akį su Arūnu Valinsku“: 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų