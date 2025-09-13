Jonas ir Simona Nainiai namuose augina mažąją žvaigždę: „Jis jau yra žmonių numylėtinis“

Kaip laidoje „Gyvūnų pasaulis“ pasakos J. Nainys, Bruno suaugo taip, kaip suauga ir vaikai.
Nainių namuose – mažoji žvaigždė
„Tai labai keista ir tuo pačiu nekeista. Čia turbūt kaip ir žmonės, ar ne? Na, kaip maži vaikai visur bėga, nieko nesupranta, niekas nerūpi, bet bėgant metams subręsta, įgauna patirties, galų gale tą šeimininką pažįsta, žino jo balsą, kas jam patinka, nepatinka. Jeigu šiek tiek užrėkiu, jis iš karto grįžta atgal. Tai ir sudaro mums tą tokį gerą tandemą“, – laidoje kalbės jis.
Bruno ir Jonas tapo neatsiejamomis socialinių tinklų žvaigždėmis. Jonas sako, kad Bruno, kai reikia, moka ir emocijas parodyti. Ir galiausiai – žmonės sutikę Joną, prašo nusifotografuoti ne su juo, o su jo augintiniu.
„Jis jau yra žmonių numylėtinis, nes tikrai tas „Instagramas“ jį padarė žvaigžde, kaip juokingai beskambėtų. Dažnai būna, kad einu su juo kur nors, o praeiviai prieina ir sako: galima su Brunu nusifotografuoti? Sakau jiems: su manimi nenorit? Ne, ne, sako, su jumis jau turime seniai“, – pasakos J. Nainys.
Kas pasikeitė ir kaip Bruno tapo tokiu paklusniu? Kodėl žmonės milžiniškuose Jono pasirodymuose pastaruoju metu vis dažniau skanduoja Bruno vardą? Ir apie naują Bruno gerbėjams ruošiamą siurprizą papasakos TV3 gyvūnų ir jų augintinių gyvenimo būdo laida „Gyvūnų pasaulis“ – šį šeštadienį, 9:30.
