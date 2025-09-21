Jonas Nainys ir augintinis Bruno ruošia staigmeną gerbėjams: tai paveiks publiką

Anot Bruno šeimininko Jono Nainio, jų augintinis itin mėgsta graužti daiktus. Tačiau dabar Bruno pasikeitė neatpažįstamai.
Charakterio pokyčiai
„Turbūt kaip ir žmonės, ar ne? Na, kai būna maži vaikai – bėga nieko nesuprasdami, niekas jiems nerūpi, bet bėgant metams subręsta, įgauna patirties. Galų gale pažįsta šeimininką, žino jo balsą, žino, kas jam patinka, kas nepatinka. Jeigu šiek tiek užrėkiu – iš karto grįžta atgal“, – dalijasi J. Nainys.
Bruno ir Jonas tapo neatsiejamomis socialinių tinklų žvaigždėmis. Jonas sako, kad Bruno, kai reikia, moka parodyti emocijas. Ir galiausiai, žmonės, sutikę Joną, prašo nusifotografuoti ne su juo, o su Bruno.
„Dar kartą įsitikinau, kad mano šuo Bruno turi beprotiškai didelį palaikymą“, – dalijasi J. Nainys.
Dainininkas atskleidžia, kokie veiksmai padėjo Bruno pakeisti charakterį. Anot augintinio šeimininko, padėjo ne dresūros pamokos, o betarpiškas bendravimas su šunimi.
„Su juo labai daug kalbu“, – teigia pašnekovas.
Jonas pasakoja, kad pradėjo su Bruno kalbėti pilnais sakiniais ir nuolat leido laiką kartu. O Bruno tai ėmė vertinti ir suprasti.
„Mano galva, mes imame šunis, nes tai yra mūsų sielos draugai. Tai yra širdis su keturiomis kojomis, kuri duoda labai daug“, – teigia pašnekovas.
Visai neseniai Jonas kartu su žmona Simona ir visais keturkojais leidosi į kelionę kemperiu po Europą.
Įspūdžiai kelionėje su augintiniu
„Kaip buvo gera matyti, kaip šunys eina ir jaučia tą laisvę. Labai rekomenduoju keliauti su šuniukais, jeigu tik yra galimybė. Mes visą laiką galvojome, kaip būtų faina, kad čia būtų mūsų šuniukai, kad jie matytų, ką mes matome. Tai šią svajonę išpildėme, ir manau, kad kitais metais tikrai kartosim“, – dalijosi J. Nainys.
Jonui Nainiui buvimas kartu su Bruno tapo nuolatine terapija. Gyvūnų terapija ypač veikia jautrius žmones. Todėl dauguma menininkų, dainininkų ar atlikėjų namuose laiko ne po vieną gyvūną.
„Ne kartą esu sakęs ir pats 100 proc. įsitikinau, kad jie tiesiog moko mus būti geresniais žmonėmis. Kai esu šalia Bruniuko, kai būna sudėtingos situacijos, kai būnu labai pavargęs – ateina šuo, ir tada nusiramini, apsikabini, užmiegi. Ne kartą esu sakęs, kad šuns įsigijimas buvo geriausias sprendimas mano gyvenime“, – teigia atlikėjas.
Beje, Jonas Nainys savo ir Bruno gerbėjams ruošia didžiulę staigmeną – jau greitai įvyks milžiniškas koncertas, kurio vienas pasirodymo numeris bus skirtas būtent šiam mažam šuniukui.
„Noriu panaudoti Bruno nuotrauką ir parodyti ją per didelius LED ekranus vieno kūrinio metu. Manau, kad publika tikrai sureguos ir tai bus labai geras pasirodymas“, – teigia J. Nainys.
Dainininkas dalijasi, kad koncerto metu gerbėjai galės susitikti su gražuoliu Bruno ir net praleisti šiek tiek laiko kartu.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Gyvūnų pasaulis“ žiūrėkite šeštadieniais 9 val. per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gyvūnų pasaulis“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!