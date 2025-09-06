Kaunietis „Nuaro“ darbuotojus šiurpina jau dvi savaites: „Atiduoda šuniukus ir tą pačią dieną susitaikome“

„Istorija prasidėjo nuo paimtų neprižiūrimų šuniukų, kurie blaškėsi, buvo pririšti praeivių prie stulpo, savivaldybės darbuotojai sugavo, na ir šuniukai pateko į „Nuarą“, – komentavo įmonės vadovė Jurgita Gustaitienė.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Du maži šuneliai į „Nuarą“ pateko dar rugpjūčio 12-ąją.
„Vienas šuniukas ženklintas, tačiau su žmogumi nepavyko susisiekti, kitas šuniukas neženklintas“, – sakė J. Gustaitienė.
Situacija dėl šunų teisių iš šeimininko perspektyvos
Galimas keturkojų šeimininkas – 63-ejų kaunietis – prisistatė pats.
„Netyčia ištrūko šuniukas, vieną, Lapę, pagavo apsauginis, nunešė į „Nuarą“, jos brolis yra šiek tiek rujojantis patinėlis, tad pabėgo. Aš atėjau, sakau, grąžinkite, sako, tik su policija“, – pasakojo kaunietis Virgilijus Gintautas Šiaulys.
Čia ir dabar neatgavęs šunų vyras surezgė keršto planą.
„Kol mūsų nebuvo namuose, kieme apsilankė minėtas asmuo, pasileido šunį, paėmė jo žaislus, maistą, susikrovė viską į lagaminą ir, apėjęs, aplinkui, kad kameros jo nematytų – pasikvietė šunį“, – teigė įmonės darbuotojas Martynas.
Tačiau kitos kameros jį užfiksavo – jose matyti, kaip kaunietis, tempdamas lagaminą, prisėlina jau nuo gatvės pusės prie prieglaudos durų, jas paklebena, žvalgosi pro stiklą. Ir nė neįtaria, kad įsiamžina. Apie savo poelgį vyras atvirai pasakoja ir TV3 žinioms, esą bandęs visom priemonėm susigrąžinti savo šunis.
Paklaustas, ar supranta, jog padarė nusikaltimą, V. G. Šiaulys to neneigia, tačiau turi tam argumentų:
„Palaukite, o tai kai mano šeimą atima, tai ką aš... Čia irgi šeimos narys, sutinkate? Šuo yra šeimos narys.“
Kur kaunietis nusivedė vogtą šunį, belgų aviganę, paaiškėjo naktį.
„Tą asmenį atrado kavinėje, kur buvo ir mūsų šuo, asmuo girtuokliavo kartu su kitais asmenimis“, – pasakojo bendrovės darbuotojas Martynas.
Pasidalinta ir vaizdais iš naktinės Laisvės alėjos – pareigūnai randa ir pagrobtą belgų aviganę, ir V. G. Šiaulį su pilnu lagaminu nugvelbtų šuns daiktų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
Policija vyrą sulaikė ir uždarė į areštinę. Dėl gyvūno vagystės pradėjo ikiteisminį tyrimą.
„Baudžiamajame kodekse numatyta maksimali bausmė už vagystę yra laisvės atėmimas iki 3 metų“, – konstatavo Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Vyrui gresia belangė, nes kaip aiškėja jis jau yra teisėsaugos akiratyje. Prie Probacijos tarnybos pastato Kaune susitikimą TV3 Žinių komandai kaunietis paskiria neatsitiktinai – čia jis privalo kasryt registruotis.
„Aš turiu probaciją, aš muštis negaliu“, – tikino jis.
„Minimas vyras žinomas pareigūnams dėl įvairių anksčiau padarytų nusižengimų“, – teigė O. Vaitkevičienė.
Net ir pabuvojęs areštinėje vyras nenusiramina, vis pasirodo prie „Nuaro“ patalpų, veržiasi vidun.
„Ryte jis vėl pas mus apsilanko, sukelia chaosą, iškviečiame policiją“, – tvirtino bendrovės vadovė.
Iki policijai atvykstant – nevengiama nemandagi leksika
Kol atvyksta policija, bendrovės darbuotojai ir V. G. Šiaulys tarpuvartėje smarkiai apsižodžiuoja.
„Eik, debile, na***, ko tu b*** čia atvažiavai, man tavo šunų nereikia, kai gausime leidimą, iš karto atiduosime“, – šaukė įmonės darbuotojas.
„Snargly, tave pirmą sugaudysiu“, – atskirame vaizdo įraše į darbuotoją kreipėsi kaunietis.
„Taip, sakė, padės į vietą, net ir prie policininkių“, – sakė darbuotojas Martynas.
Atėjęs po kelių dienų kaunietis dar pavogė kortelių skaitytuvą – kameros užfiskavo, kaip įrenginį jis ištraukia ir įsigrūda į kišenę.
„Nevogiau aš skaitytuvo“, – teigė kaunietis.
Tačiau žurnalistei pasakius, kad yra vaizdo įrašas, jis išsisuka taip.
„Aš pasiskolinau, po to grąžinsiu“, – juokėsi vyras.
Tad dabar prieglaudos durys nuolat rakinamos – „Nuaro“ atstovai sako, kad išgyvena košmarą.
„Manome, kad jis kelia grėsmę, mūsų įmonei, turtui, darbuotojams“, – tikino įmonės vadovė.
„Įtampos buvo tikrai, sunku, kai reikia dairytis išlipus iš automobilio per petį, nes neaišku, kada esi stebimas“, – aiškino darbuotojas Martynas.
Vyras „Nuarą“ terorizuoja jau 2 savaites. Ir ne tik Kaune, vyksta ir į kitus miestus, kur veikia įmonės padaliniai – jau buvo Alytuje, žada aplankyti ir Klaipėdą.
„Atiduoda šuniukus ir tą pačią dieną susitaikome“, – pareiškė kaunietis.
Ar vyras atgaus savus šunis, paaiškės po atsakingų institucijų verdikto, o štai policija dėl kauniečio elgesio jau sulaukė 3 pareiškimų.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: