Į prieglaudos rankas pateko išskirtiniai šunys – tikimasi žmonių pagalbos

Kol vienas keturkojis pasileidžia laukais, kitas dičkis išdykauti gali ribotai. Šuo sveiksta po sudėtingos kojos operacijos.
„Turi problemą su dviem kojom. Neišsivysčiusios kojų girnelės, tai jam tikrai sudėtinga operacija buvo atlikta. Laukia jo dar viena operacija kitai kojai po kelių mėnesių“, – sakė „Mažas draugas“ vadovė Anželika Jaškuvienė.
Panaši bėda ir broliui. Tiesa, jam galbūt užteks vienos operacijos. Jis, kaip ir trys jo broliai bei dvi sesės, gyvūnų prieglaudoje atsidūrė birželį.
Tikino, kad vada netyčinė
Maisto veterinarijos tarnyba gavo skundą apie Panevėžio centre netinkamai laikomus šunis. Nuvykus rastas visas būrys apleistų keturkojų.
„Jie buvo neženklinti, nevakcinuoti, tokios išvaizdos prastokos. Jie buvo tokie apsivėlę, purvini“, – pasakojo Priežiūros skyriaus patarėja Audronė Ščiukienė.
Tačiau šeimininkė inspektorius tikino, kad tai netyčinė vada.
„Ji turi patiną ir dvi pateles. Susikergė ir atsivedė tuos šunis. Mieste vietos nedaug 8 tokiems Podhalės mišrūnams. Moteris norėjo parduoti ūkininkams ganyti avis“, – sakė A. Jaškuvienė.
Laimė, šeimininkė geranoriškai sutiko šiais metais gimusius augintinius apgyvendinti prieglaudoje. Iškart buvo matyti, kad juos reikia ne tik paskiepyti, išprausti. Dviem buvo reikalinga skubi veterinaro pagalba.
Tikisi žmonių paramos
Tiesa, toks gydymas itin brangus. Pasak prieglaudos vadovės, vienos kojos operacija atsiėjo tūkstantį eurų. Globėja skaičiuoja, kad dar prireiks maždaug 200 eurų, tad viliasi geranoriškų žmonių paramos.
„Reikia skubėti, augantis organizmas, reikia nedelsiant atlikti. Jau reikėjo atlikti kai buvo 5 mėnesiai, dabar apie 8“, – teigė A. Jaškuvienė.
Po operacijų sustiprėję gražuoliai atgal pas buvusius šeimininkus tikrai negrįš. Globėja neabejoja, kad ras dičkiams naujus, mylinčius šeimininkus. Tad keturkojams pasistengė išrinkti ir nekasdienius vardus.
„Kadangi Podhalės aviganiai yra kalnų šunys, tai rinkome su savanoriais kalnų vardus. Everestas, Tatra, Andai, Himalajus. Tokius linksmus, kad būtų linksmiau visiems“, – vardino prieglaudos vadovė.
