Sportininko paviešintas provokuojantis įrašas sukėlė audrą: „Aš esu tik žmogus“

Sportininkas tvirtina, kad sprendimas yra kraštutinis ir neproporcingas, o turinys – nepalyginamai kuklesnis nei įprasta socialiniame tinkle.
„Manau, kad sprendimas yra labai kraštutinis. Aš esu tik žmogus. Darau klaidų, bet uždrausti man varžytis dvejus metus – tai drastiška“, – sakė K. Rozentalis, duodamas interviu „Sky News“.
Sportininkas atskleidė, jog „OnlyFans“ platformoje skelbia atviresnio pobūdžio turinį, tačiau tvirtino, kad „Instagram“ vaizdai nieko panašaus nevaizdavo: „Instagram įrašas nebuvo atviras... jis nebuvo pašalintas. Jame nebuvo nieko netinkamo.“
Uždirbo šešiaženklę sumą – ir sulaukė sankcijų
Rozentalis pripažįsta, kad pradėjo kurti provokuojantį turinį „OnlyFans“, norėdamas išlaikyti savo sportinę karjerą. Gautas palaikymas viršijo lūkesčius – iš platformos jis uždirbo daugiau nei šešiaženklę sumą svarais sterlingų. Tuo tarpu „Paddle UK“ jam buvo suteikusi tik 16 tūkst. svarų metinio finansavimo – suma, kuri, anot sportininko, „nearti realių elito sporto išlaidų“.
„Užaugau be pinigų. Šiuo metu galiu pasirūpinti savo mama, kuri padarė viską, kad galėčiau siekti olimpiados. Tai man reiškia daugiau nei medalis“, – dalijosi emocijomis jis.
Institucijos pozicija: sportininko elgesys padarė žalą įvaizdžiui
„Paddle UK“ savo pareiškime paaiškino, kad sportininko elgesys buvo laikytas rimtu nusižengimu, o pažeidimai įvardyti kaip „nepadorūs, įžeidžiantys ir kenkiantys organizacijos reputacijai“. Tiesa, pati institucija patvirtino, jog diskvalifikacija nėra tiesiogiai susijusi su „OnlyFans“ paskyra, o labiau – su viešinimu ir spaudai teikta informacija, kuri esą buvo tyčia klaidinga.
Visgi, sportininkas tikina, kad jo veikla tik parodo platesnę sporto realybę: „Žinoma, tai ne tas įvaizdis, kurio jie nori iš sportininkų. Bet toks turinys sulaukia dėmesio, generuoja peržiūras ir leidžia išsilaikyti – ne valstybės ar rėmėjų sąskaita.“
Pasirinkimas tarp sporto ir internetinės veiklos
Paklaustas apie ateitį, K. Rozentalis neskuba trauktis – tiek iš sporto, tiek iš internetinės veiklos
„Vienaip ar kitaip, aš pateksiu į olimpiadą.“ Jo ryžtas neabejotinas, nors tikrovė skaudi – dvejų metų draudimas galimai paženklins tiek jo sportinę, tiek viešąją karjerą.
„Paddle UK“ tikina išliekanti ištikima savo pozicijai: saugoti sporto bendruomenės standartus ir veikti proporcingai. Tuo tarpu sportininkas neslepia – ši kova jam svarbi ne tik dėl asmeninės garbės, bet ir dėl šeimos, kuri jo tikėjimu dar nenusivylė.
