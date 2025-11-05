 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Žalgiris

Lietuviškumo iššūkis Williamsui-Gossui: ką iš tikrųjų mano apie lietuvių įpročius?

2025-11-05 15:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 15:25

Antradienio vakarą „Žalgiris Insider“ Klubo nariai susirinko į pirmąjį šio sezono „Žalgiris Insider LIVE“ renginį, kuriame krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas kalbino Kauno „Žalgirio“ gynėją Nigelą Williamsą-Gossą.

N.Williamsas-Gossas aptarė lietuvių įpročius (BNS nuotr.)

Antradienio vakarą „Žalgiris Insider“ Klubo nariai susirinko į pirmąjį šio sezono „Žalgiris Insider LIVE“ renginį, kuriame krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas kalbino Kauno „Žalgirio“ gynėją Nigelą Williamsą-Gossą.

REKLAMA
1

Krepšininko susitikimo metu laukė daug netikėtų renginio eigos posūkių – nuo žmonos ar buvusių/esamų komandos draugų vaizdo klausimų iki žaidimų reikalaujančių nuoširdų ar greitų atsakymų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pokalbio pradžioje, jau daugiau nei du mėnesius Lietuvoje žaidžiantis amerikietis patikrino savo žinias apie tai, kaip gerai pažįsta lietuvių būdą. R.Kazlauskas vardino 10 situacijų, iš kurių N.Williamsas-Gossas turėjo pasakyti, ar jos tinka lietuviams apibūdinti.

REKLAMA
REKLAMA

Žalgirietis iškart sutiko su teiginiu, kad krepšinis Lietuvoje – antra religija.

„Lankiau Gonzagos universitetą, kur susipažinau su Domantu Saboniu. Jis mane ir supažindino su lietuvišku krepšiniu. Tikriausiai nėra ir geresnio žmogaus sužinoti tokius dalykus. Nuo to ir žinojau apie Lietuvą ir krepšinį, o žinojimas tik sustiprėjo atvykus žaisti į Europą“, – pasakojo amerikietis.

REKLAMA

N.Williamsas-Gossas nemirktelėjęs nepritarė teiginiui, kad lietuviai vienas kitą pasitinka šiltais apsikabinimais. Be to, krepšininkas įtarė, kad tikriausiai lietuviai gal ir nepasisveikins su tavimi gatvėje, bet padės patekus į bėdą.

„Taip, sakyčiau Lietuvoje sutikau žmonių, kurie galbūt labai šiltai su tavimi ir nepasisveikins, bet padės tau, jeigu tik reikės pagalbos“, – aiškino žaidėjas.

REKLAMA
REKLAMA

Žalgirietis nežinojo, ką atsakyti į teiginį, kuris teigė, kad „nusileidus lėktuvui, lietuviai ploja“. Renginį stebėję žiūrovai sufleravo amerikiečiui sakyti neigiamą atsakymą.

Patirties žaidžiant su krepšininkais iš Lietuvos turintis Nigelas pasirinko atsakyti „ne“ į teiginį, kad „kai lietuviai išeina į miestą, jie išeina tik vienam gėrimui“.

„Girdėjau istorijų iš dabartinių ar buvusių komandos draugų, tad žinau, kaip atsakyti į šitą teiginį“, – šypsojosi N.Williamsas-Gossas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų