„Formulės 1“ žvaigždė Charles Leclerc pasipiršo mylimajai: sužadėtuvės – lyg iš filmo

Leclercas ir Saint Mleux džiaugsmingą naujieną paskelbė bendru „Instagram“ įrašu lapkričio 2 d, pranešė portalas People.
Pasipiršo romantiškai
„Formulės 1“ lenktynininkas lapkričio 2 d. „Instagram“ paskyroje atskleidė, kad pasipiršo savo ilgametei draugei, modeliui Alexandrai Saint Mleux.
„Mr. & Mrs. Leclerc“, – pažymėjo bendrajame įraše, kuriame buvo nuotraukos su poros mylimu šuniuku Leo ir akimirkos iš romantiško šventimo, įskaitant raudonų žiedlapių širdies formos išdėstymą bei žvakes.
Kitose nuotraukose Saint Mleux spindėjo su deimantiniu žiedu, taip pat buvo matyti lėkštelės su dekoruotais sausainiais, ant kurių buvo užrašyta „A & C“ ir „She Said Yes“, bei mažų kauliukų formos saldainių su užrašu „Mom Said Yes“.
Draugai ir šeima gausiai sveikino porą komentarų skiltyje. Leclerco komandos draugas „Ferrari“ bolide, Lewisas Hamiltonas, parašė: „Sveikinimai jums abiems.“ Leclerco buvęs komandos draugas Carlosas Sainzas trumpai paliko komentarą: „Yesssss.“
Profesionalus lenktynininkas ir Saint Mleux buvo susiję nuo 2023 m. kovo.
