Starto pozicijų baudos artėja: kodėl kova dėl „Formulės 1“ titulo gali pasisukti netikėta linkme?

Tačiau dabar į lyderių dvikovą įsikiša naujas ir potencialiai lemiamas faktorius – variklio komponentų keitimo baudos. Sezonui įpusėjus, visos trys komandos artėja prie leistino jėgainių dalių limito, o bet koks papildomas keitimas gali reikšti skausmingą starto pozicijų baudą.
Vadovaujantis 2025 metų FIA taisyklėmis, kiekvienas pilotas per sezoną gali panaudoti griežtai ribotą kiekvieno jėgainės komponento skaičių:
- 4 vidaus degimo variklius (ICE)
- 4 turbokompresorius (TC)
- 4 MGU-H (šiluminės energijos rekuperacijos) modulius
- 4 MGU-K (kinetinės energijos rekuperacijos) modulius
- 2 energijos kaupiklius (baterijas) (ES)
- 2 valdymo elektronikos (CE) blokus
- 8 išmetimo sistemas (EX)
Už pirmą kartą viršytą bet kurio komponento keitimo limitą automatiškai skiriama 10 starto pozicijų bauda. Už kiekvieną vėlesnį to paties komponento keitimą pridedamos dar 5 pozicijų baudos.
Nors komandos strategiškai planuoja komponentų naudojimą (pvz., naujausius variklius pataupydamos svarbioms trasoms, kaip Spa ar Monza), bet kokia avarija ar techninis gedimas gali sugriauti visą planą ir priversti anksčiau laiko naudoti naujas dalis.
Kurio lyderio situacija prasčiausia?
Iki šiol baudas jau yra gavę aštuoni lenktynininkai, įskaitant Lewisą Hamiltoną ir Fernando Alonso, tačiau lyderių trejetas, kol kas, sugebėjo jų išvengti. Vis dėlto, dabar situacija tampa įtempta, o prasčiausioje padėtyje, yra dabartinis čempionato lyderis Lando Norrisas.
Brito pasitraukimas iš lenktynių Nyderlanduose dėl alyvos sistemos gedimo buvo skaudus ne tik dėl svarbių vairuotojo įskaitos taškų.
Šis gedimas sukėlė rimtų abejonių, ar brito bolide esantys jėgainės elementai dar yra tinkami naudoti. Tai reiškia, kad jo atsarginių dalių fondas yra labiausiai išsekęs, o rizika gauti baudą – didžiausia.
Maxas Verstappenas taip pat turi Achilo kulną – išmetimo sistemas. Pilotai per sezoną gali panaudoti 8 komplektus, o olandas jau yra pasiekęs septynių komplektų ribą, kai iki sezono pabaigos dar liko keturios įprastos ir vienos sprinto lenktynės. Palyginimui, abu „McLaren“ pilotai tėra panaudoję po tris išmetimo sistemų komplektus.
Kol kas saugiausiai jaučiasi Oscaras Piastri, tačiau įtemptoje kovoje dėl titulo net ir menkiausias gedimas ar avarija bet kuriam iš lyderių gali reikšti 10 pozicijų baudą ir, galbūt, prarastą čempiono titulą.
