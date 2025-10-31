Buvęs „Formulės 1“ pilotas Felipės Massos ieško teisybės teisme: advokatai ieškinį vadina kankinančiu ir pasmerktu žlugti

Tačiau atsakovų, F-1 valdytojų (FOM), FIA ir buvusio boso Bernie Ecclestone'o, teisininkai iškart perėjo į kontrataką, pareikalaudami bylą nutraukti.
Brazilas kaltina sporto vadovybę sukčiavimu ir sąmokslu. Jo ieškinys grindžiamas tuo, kad FIA ir FOM žinojo, jog Nelsonas Piquet jaunesnysis 2008-ųjų Singapūro GP lenktynėse avariją sukėlė tyčia, kad padėtų komandos draugui Fernando Alonso. F. Massa teigia, kad jei šis faktas nebūtų buvęs nuslėptas ir lenktynių rezultatai anuliuoti, čempionu būtų tapęs jis, o ne Lewisas Hamiltonas.
Byla remiasi 2023-iųjų interviu, kuriame B. Ecclestone'as prasitarė, jog jis ir tuometis FIA prezidentas Maxas Mosley apie manipuliaciją žinojo dar 2008-aisiais, bet nusprendė tylėti, kad apsaugotų sportą nuo didžiulio skandalo.
Tačiau atsakovų gynyba F. Massos ieškinį vadina „pavėluotu“ ir „klaidinančiu“. Vienas pagrindinių argumentų yra senatis. Ieškinys pateiktas praėjus 16 metų po įvykių. F. Massa turėjo visas galimybes skųsti rezultatus dar 2008 ar 2009 metais.
FIA atstovaujantis advokatas bylą pavadino „kankinančia ir perdėtai ambicinga“, pabrėždamas, kad F. Massa ignoruoja „visą virtinę savo paties klaidų“. Anot jų, lemtinga tapo ne Piquet avarija, o katastrofiška „Ferrari“ klaida boksuose, kai F. Massa startavo su prijungta degalų žarna ir finišavo tik 13-as.
„Tiesą sakant, 2008-ųjų sezoną L. Hamiltonas tiesiog važiavo geriau nei F. Massa ir visi kiti“, – teigė FOM atstovė.
Byla taip pat paveiktų L. Hamiltoną, iš kurio būtų atimtas pirmasis iš septynių titulų, nors jis nėra bylos šalis ir niekaip nesusijęs su manipuliacija.
Didžiausia proceso staigmena tapo 95-erių Bernie Ecclestone'o pozicija. Jo advokatas teismui pareiškė, kad buvęs F-1 vadovas tiesiog neprisimena davęs lemiamo 2023-iųjų interviu, kuris ir tapo pagrindu visai bylai.
Teismo posėdyje dalyvavęs F. Massa laikosi savo pozicijos. Jis pabrėžia, kad kova yra ne prieš L. Hamiltoną, kurį jis gerbia, o dėl sportinio teisingumo.
„Mes kalbame ne apie sugedusį variklį ar išstūmimą iš trasos. Mes kalbame apie manipuliaciją, kuri pakeitė rezultatus,“ – anksčiau yra sakęs brazilas.
