Intriga į „Formulę 1“ sugrįžta: „McLaren“ dominavimą griauna netikėtas M. Verstappeno spurtas

„Red Bull“ sporto patarėjas Helmutas Marko Ostine atskleidė, kad čempionas sezono viduryje buvo itin nusivylęs: „Jis tada pasakė, kad šiemet nebelaimės nė vienerių lenktynių.“
Tačiau po Ostine vykusių varžybų vaizdas pasikeitė kardinaliai. Per pastaruosius keturis etapus 104 taškų siekęs atsilikimas nuo čempionato lyderio Oscaro Piastri ištirpo iki vos 40 taškų. Verstappenas laimėjo trejas iš ketverių paskutinių lenktynių ir tik vienintelį kartą nusileido George'ui Russellui („Mercedes“) Singapūre. Kova dėl titulo vėl atvira.
„Red Bull“ strategija primena 2021-uosius
Šis sugrįžimas nėra vien „McLaren“ klaidų rezultatas. Tai – kryptingos „Red Bull“ strategijos vaisius.
Dar vasarą, kai atrodė, kad sezonas prarastas, daugelis ekspertų kritikavo Milton Keinso komandą už tai, kad ši nesustodama kūrė atnaujinimus RB21 bolidui. Buvo manoma, kad „Red Bull“ turėtų taupyti resursus ir visą dėmesį skirti artėjančiam 2026-ųjų reglamentui.
Tačiau „Red Bull“ pasirinko kitą kelią – nenutraukti bolido vystymo. Ši rizikinga taktika primena 2021-ųjų sezoną, kai komanda iki pat paskutinių lenktynių tobulino bolidą kovoje su Lewisu Hamiltonu ir laimėjo titulą, o sėkmę sugebėjo išlaikyti ir kitais metais, nepaisant naujo reglamento.
Panašu, kad strategija pasiteisina ir dabar. Inžinieriams pavyko išspręsti RB21 problemas. „Automobilis dabar tiesiog šiek tiek geriau subalansuotas. Jis nebepasižymi nepakankamu pasukamumu ir pertekliniu pasukamumu“, – progreso pokyčius įvardino Verstappenas.
Psichologinis spaudimas „McLaren“ komandai
Antroji Verstappeno sugrįžimo priežastis – augantis spaudimas „McLaren“ komandai. Visą sezoną atrodė, kad dėl titulo kovoja tik du komandos pilotai – Oscaras Piastri ir Lando Norrisas. Nors komandos vadovai nuolat kartojo, kad nenurašo Verstappeno, akivaizdu, kad olandas nebuvo laikomas realiu varžovu.
Dabar, kai „McLaren“ staiga atsidūrė situacijoje, kai turi ką prarasti, komandos ir pilotų klaidų skaičius išaugo.
„Jie nervinasi,“ – po lenktynių Ostine pastebėjo Helmutas Marko. Jis pridūrė, kad dabar trasų charakteristikos nebėra tokios svarbios: „Nebėra trasų, kurios aiškiai tiktų vienam ar kitam automobiliui. Dabar viską lemia vienas veiksnys, ir jo vardas – Maxas.“
Jam antrino komandos vadovas Laurenas Mekies: „Maxas šiuo metu rašo istoriją.“
Šį pokytį pripažįsta ir konkurentai. „Sauber“ komandos vadovas Jonathanas Wheatley teigė: „Niekada negalima nurašyti Maxo. Jis tikriausiai yra geriausias pilotas pasaulyje ir sugeba peržengti ribas.“
Šis netikėtas sugrįžimas pakeitė ir paties Verstappeno įvaizdį. Iš dominuojančio čempiono jis tapo „atsiliekančiuoju“, ir šis atgimimas sulaukė net neutralių sirgalių simpatijų.
Iki sezono pabaigos likus penkiems etapams ir dviem sprintams, Verstappenas vėl tapo realiu pretendentu į penktąjį titulą iš eilės.
