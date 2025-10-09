Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Carlosas Sainzas sukritikavo „Formulės 1“ transliacijas: „Per daug rodo merginas ir įžymybes“

2025-10-09 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 15:05

Pasibaigus „Formulės 1“ lenktynėms Singapūre, socialiniuose tinkluose kilusi fanų pasipiktinimo banga dėl prastos lenktynių transliacijos režisūros sulaukė galingo balso iš pačių lenktynininkų gretų. „Williams“ pilotas Carlosas Sainzas atvirai sukritikavo „Formulės 1“ valdytojus teigdamas, kad jie „persistengia, rodydami įžymybes ir merginas“, o dėl to praleidžiamos pačios svarbiausios kovos trasoje.

Carlos Sainz (nuotr. Organizatorių)

Pasibaigus „Formulės 1“ lenktynėms Singapūre, socialiniuose tinkluose kilusi fanų pasipiktinimo banga dėl prastos lenktynių transliacijos režisūros sulaukė galingo balso iš pačių lenktynininkų gretų. „Williams“ pilotas Carlosas Sainzas atvirai sukritikavo „Formulės 1“ valdytojus teigdamas, kad jie „persistengia, rodydami įžymybes ir merginas“, o dėl to praleidžiamos pačios svarbiausios kovos trasoje.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ispano kantrybės taurę perpildė būtent praėjusio savaitgalio lenktynės, kuriose jis, startavęs iš paskutinės vietos, prasibrovė iki dešimtos. 

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Interviu Ispanijos radijui „Cadena COPE“ jis piktinosi: „Jie neparodė nė vieno iš keturių ar penkių mano lenkimų lenktynių pabaigoje. Taip pat praleido Fernando bandymus vytis Lewisą. Buvo prarasta labai daug veiksmo.“

REKLAMA

Tiesa, C. Sainzas pripažįsta, kad supranta tokios režisūros motyvus. „Tai tapo tendencija. Matyt, kažkada tai suveikė, žmonėms buvo įdomu matyti mūsų merginų ar įžymybių reakcijas.

Suprantu, kad po įtempto momento, pavyzdžiui, lenkimo, parodyti reakcijos kadrą yra logiška“, – svarstė jis. – „Bet tai galima daryti tol, kol gerbiamos pačios varžybos. O praėjusį savaitgalį ši riba buvo peržengta.“

C. Sainzo kritika pataikė į skaudulį, dėl kurio jau seniai diskutuoja ištikimiausi F-1 fanai. Po „Netflix“ serialo „Drive to Survive“ sėkmės, sporto transliacijos vis labiau orientuojamos ne į patį sportą, o į aplink jį kuriamą dramą, asmenybes ir spindesį. Būtent tam ir pasipriešino ispanas, tapęs ištikimų gerbėjų stovyklos balsu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų