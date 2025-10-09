Carlosas Sainzas sukritikavo „Formulės 1“ transliacijas: „Per daug rodo merginas ir įžymybes“

Ispano kantrybės taurę perpildė būtent praėjusio savaitgalio lenktynės, kuriose jis, startavęs iš paskutinės vietos, prasibrovė iki dešimtos.
Interviu Ispanijos radijui „Cadena COPE“ jis piktinosi: „Jie neparodė nė vieno iš keturių ar penkių mano lenkimų lenktynių pabaigoje. Taip pat praleido Fernando bandymus vytis Lewisą. Buvo prarasta labai daug veiksmo.“
Tiesa, C. Sainzas pripažįsta, kad supranta tokios režisūros motyvus. „Tai tapo tendencija. Matyt, kažkada tai suveikė, žmonėms buvo įdomu matyti mūsų merginų ar įžymybių reakcijas.
Suprantu, kad po įtempto momento, pavyzdžiui, lenkimo, parodyti reakcijos kadrą yra logiška“, – svarstė jis. – „Bet tai galima daryti tol, kol gerbiamos pačios varžybos. O praėjusį savaitgalį ši riba buvo peržengta.“
C. Sainzo kritika pataikė į skaudulį, dėl kurio jau seniai diskutuoja ištikimiausi F-1 fanai. Po „Netflix“ serialo „Drive to Survive“ sėkmės, sporto transliacijos vis labiau orientuojamos ne į patį sportą, o į aplink jį kuriamą dramą, asmenybes ir spindesį. Būtent tam ir pasipriešino ispanas, tapęs ištikimų gerbėjų stovyklos balsu.
