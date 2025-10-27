Chaosas Meksikoje: Lando Norrisas triumfavo ir susigrąžino čempionato lyderio poziciją

Tuo tarpu Maxas Verstappenas po sunkios kvalifikacijos sugebėjo pakilti ant podiumo, tačiau neapsiėjo be dar vieno aštraus susidūrimo su senu varžovu Lewisu Hamiltonu. Vis dėlto, bene labiausiai lenktynes aptemdė itin pavojingas incidentas pačioje jų pradžioje, kai du trasos darbuotojai vos nepalindo po Liamo Lawsono ratais.
Nors beveik visą sezoną „McLaren“ pilotai demonstravo apylygį tempą, Meksikoje L. Norrisas buvo tiesiog nesustabdomas. „Nuo pat savaitgalio pradžios Lando sugebėjo išnaudoti visą bolido potencialą“, – nugalėtoją gyrė komandos vadovas Andrea Stella.
Ši šeštoji sezono pergalė leido britui vieno taško persvara aplenkti komandos draugą O. Piastrį bendroje įskaitoje. Pastarajam savaitgalis buvo itin sunkus – startavęs septintas, jis finišavo tik penktas, didžiąją lenktynių dalį praleidęs užstrigęs už lėtesnių varžovų. Pats australas po finišo atrodė sutrikęs: „Nežinau, ar turėjau važiuoti kitaip, ar tiesiog nesugebėjau prisitaikyti. Buvo keista.“
Trečioje vietoje finišavęs Maxas Verstappenas iškovojo kur kas geresnį rezultatą, nei tikėjosi po penktos vietos kvalifikacijoje. „Red Bull“ strategai rizikavo ir startui parinko vidutinio kietumo padangas, kurios penktadienį atrodė kaip bolido Achilo kulnas. Tačiau lenktynėse, su pilnu degalų baku, jos veikė geriau.
Startas buvo agresyvus – M. Verstappenas bandė lįsti tarp „Ferrari“ ir L. Norriso, tačiau pritrūko vietos ir teko kirsti kampą per žolę. Vėliau, šeštajame rate, įvyko dar vienas aštrus susidūrimas su Lewisu Hamiltonu. Bandydamas lenkti britą prieš pirmąjį posūkį, M. Verstappenas kliudė jo ratą, o gindamasis vėl kirto kampą.
Nors abu incidentai buvo tiriami teisėjų, olandas bausmių išvengė. Po vėlyvo antrojo sustojimo užsidėjęs minkštąsias padangas, jis demonstravo įspūdingą tempą ir paskutiniuose ratuose spaudė Charlesą Leclercą, tačiau aplenkti monakiečio nespėjo. Tam sutrukdė ir lenktynių pabaigoje paskelbta virtualaus saugos automobilio (VSC) fazė.
Antroje vietoje finišavus „Ferrari“ pilotui Ch. Leclercui, komandos nuotaikos buvo dvejopos. Nors rezultatas geras, po puikios kvalifikacijos tikėtasi daugiau. Tuo tarpu L. Hamiltono lenktynės baigėsi apmaudžiai. Po susidūrimo su M. Verstappenu ir vėliau gautos 10 sekundžių baudos už kampo kirtimą (kurią komandos vadovas F. Vasseuras pavadino „gerokai per griežta“), britas finišavo tik aštuntas.
Nemažai dramos netrūko ir „Mercedes“ stovykloje. George‘as Russellas piktinosi M. Verstappeno manevrais starto metu, o vėliau įsivėlė į aštrų ginčą su komanda per radiją, reikalaudamas praleisti komandos draugą Andrea Kimi Antonelli, nes jautėsi greitesnis. Nors komanda delsė, galiausiai pilotai pozicijomis apsikeitė, tačiau paaiškėjo, kad G. Russellas nebuvo greitesnis.
Didžiausia lenktynių sensacija – ketvirtoji „Haas“ piloto Oliverio Bearmano vieta. Britas puikiai startavo ir pasinaudojo M. Verstappeno bei L. Hamiltono dvikova. VSC fazė pabaigoje taip pat padėjo jam apsiginti nuo O. Piastri atakų.
Tačiau patį didžiausią išgąstį lenktynių pradžioje sukėlė du trasos darbuotojai (maršalai). Po starto incidento L. Lawsonui pasukus į boksus, jie išbėgo į trasą rinkti nuolaužų ties pirmuoju posūkiu, neįsitikinę, ar visi automobiliai pravažiavo. L. Lawsonas, važiuodamas į techninio aptarnavimo zoną, vos jų nepartrenkė. „Galėjau juos užmušti“, – po incidento šokiruotas sakė pilotas. FIA pradėjo tyrimą dėl šio pavojingo nesusipratimo.
Meksikos GP dar kartą sumaišė kortas čempionate. L. Norrisas vėl lyderis, tačiau M. Verstappenas sparčiai artėja, o O. Piastri patiria pirmąją rimtesnę krizę. Iki sezono pabaigos likus vos keliems etapams, kova dėl titulo aštrėja iki maksimumo.
