Milijonų verta kova: kas laimės „Formulės 1“ vidutiniokų mūšį?

Kova dėl 6–9 vietos konstruktorių taurėje vyksta ne tik dėl prestižo. Ant stalo – maždaug 20 milijonų JAV dolerių prizinio fondo skirtumas. Dėl šio kąsnio keturios komandos, „Toro Rosso“, „Aston Martin“, „Sauber“ ir „Haas“, kaunasi taškas į tašką.
„Williams“ saugūs, „Alpine“ – dugne
Prieš analizuojant šią keturių komandų kovą, svarbu nubrėžti bendrą kontekstą. Atrodo, kad dvi komandos iš šios kovos jau pasitraukė, tik į skirtingas puses.
Penktoji vieta yra praktiškai rezervuota „Williams“. Su 111 taškų jie turi solidžią, 39 taškų persvarą prieš artimiausius persekiotojus. Šis atotrūkis laikomas beveik nepanaikinamu, juolab kad „Williams“ komanda stabilizavosi ir nebėra tokia priklausoma nuo specifinio trasos tipo.
Pavyzdžiui, Ostino trasa nebuvo laikoma „Williams“ bolidams tinkama trasa, tačiau sprinto kvalifikacijoje jie buvo greitesni už „Ferrari“.
Kitame spektro gale beviltiškai įstrigo „Alpine“. Komanda nuo vasaros pertraukos nėra pelniusi nė taško, o Pierre'ui Gasly ir Franco Colapinto vis sunkiau prasibrauti iš pirmosios kvalifikacijos dalies.
„Alpine“ atsilikimas turi dvi aiškias technines priežastis. Pirma, A525 modelis jokių atnaujinimų nematė nuo pat Ispanijos GP. Antra – nuolat augantis variklio deficitas.
Komandos aplinkos šaltiniai teigia, kad senstantys motorai, palyginti su sezono pradžia, praranda iki 14 AG, o atsarginių dalių beveik nebeliko. Komandos vadovas Flavio Briatore jau seniai davė nurodymą visą energiją nukreipti į 2026-ųjų projektą.
Kovoje dėl milijonų situacija keičiasi kas savaitę
Dėl 6–9 vietų lieka grumtis keturios komandos, kurias skiria vos 24 taškai. Šioje kovoje kiekvienas atnaujinimas, teisingas nustatymas ar sėkminga strategija gali lemti dešimties pozicijų skirtumą.
„Haas“ Ostine pristatė paskutinį atnaujinimų paketą (naują dugną ir modifikuotus stabdžių aušinimo ortakius), kuris davė nevienareikšmišką rezultatą.
Automobilis generuoja daugiau prispaudžiamosios galios, tačiau tapo nervingesnis posūkio pradžioje. Įdomu tai, kad Oliveris Bearmanas prie pokyčių prisitaiko geriau nei Estebanas Oconas.
„Estebanas yra vairuotojas, kuris tobulina nustatymus, kol automobilis jam tinka. Ollie nėra toks jautrus – jis tiesiog važiuoja,“ – aiškino komandos vadovas Ayao Komatsu. Atnaujinimas leido pelnyti du taškus ir suteikė komandai pasitikėjimo, kad inžinieriai sugebės sukurti konkurencingą 2026-ųjų bolidą.
„Sauber“ po ilgesnės pertraukos vėl priminė apie save. Teksaso trasos konfigūracija, reikalaujanti vidutinio prispaudžiamosios galios lygio, tiko C45 modeliui. Nors komanda nerimavo dėl nelygumų (bolidas jautrus važiavimo aukščiui), automobilis išliko optimaliame nustatymų lange.
Nico Hülkenbergo ketvirtoji vieta sprinto kvalifikacijoje buvo tikra sensacija. Nors pagrindinėse lenktynėse dėl pasikeitusio vėjo (kuriam „Sauber“ yra jautrus) teko startuoti iš 11-os vietos, puikios formos Hülkenbergas sugebėjo iškovoti keturis taškus.
„Aston Martin“ tikėjosi kur kas daugiau nei vieno taško. Fernando Alonso šeštoji starto vieta sprinte teikė vilčių, tačiau pagrindinėse lenktynėse automobilis neturėjo greičio.
„Tiesiog trūko tempo. Startavau dešimtas ir finišavau dešimtas,“ – situaciją komentavo Alonso.
„Sauber“ inžinieriai pastebėjo, kad jų ir „Aston Martin“ bolidai turi panašias charakteristikas, tačiau Ostine N. Hülkenbergas sugebėjo išlaikyti pastovų tempą, o F. Alonso visų lenktynių metu turėjo gintis nuo Liamo Lawsono.
„Toro Rosso“ (VCARB) komanda, kaip ir Singapūre, grįžo tuščiomis. Liamas Lawsonas abu kartus (sprinte ir lenktynėse) liko per plauką nuo taškų zonos, o Isackas Hadjaras kvalifikacijoje sudaužė bolidą.
Nors VCARB02 šį sezoną laikomas universaliu ir greitu automobiliu, tiek Singapūre, tiek Ostine jam trūko įprasto tempo. Vis dėlto, „Toro Rosso“ iš Ostino išsivežė vieną itin svarbią pergalę: komanda pagaliau išsprendė mistinę variklio problemą.
Paaiškėjo, kad dėl vibracijos netoli akumuliatoriaus esantis įžeminimo kabelis tam tikru dažniu sujaukdavo visą elektros sistemą ir įjungdavo avarinį „Honda“ variklio režimą. Šios problemos išsprendimas gali tapti esminiu veiksniu likusiuose sezono etapuose.
