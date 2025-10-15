Susie Wolff prabilo apie C. Hornerį: „Jis puikiai vaidino savo personažą“

Interviu „The Sunday Times“ S. Wolff pripažino, kad C. Horneris palaikė jos vadovaujamą F-1 akademiją, tačiau pabrėžė, kad 2024-ųjų pradžioje kilęs skandalas dėl netinkamo elgesio padarė didelę žalą sporto įvaizdžiui.
„Mes kaip tik buvome pagavę teigiamą pagreitį su F-1 akademija, o tada viskas prasidėjo, ir staiga visi norėjo kalbinti mane apie Hornerio sagą“, – teigė ji. – „Manau, kad šis incidentas parodė, jog mes vis dar turime daug nepadarytų darbų.“
Neseniai jos vyras Toto Wolffas buvo kur kas atviresnis ir, paklaustas apie Hornerį, rėžė: „Per pastaruosius 12-15 metų jis dažnai elgėsi kaip subingalvis.“
Tačiau net ir T. Wolffas pripažino, kad Horneris buvo išskirtinė asmenybė. „Jis buvo nepaprastai sėkmingas. Dabar, kai jo nebėra, sportą paliko tikra asmenybė.
Jis buvo kontroversiškas, bet vienas pagrindinių šio šou veikėjų, toks pat svarbus, kaip ir didis lenktynininkas“, – teigė „Mercedes“ vadovas, pavadindamas Hornerį vienu paskutinių „senosios kartos komandų bosų-dinozaurų“.
C. Horneris palieka sportą kaip vienas sėkmingiausių visų laikų vadovų, su komanda iškovojęs šešis Konstruktorių ir aštuonis vairuotojų titulus. Manoma, kad grįžęs į F-1 jis sieks tapti ne tik komandos vadovu, bet ir bendrasavininku – panašiai kaip jo amžinas varžovas Toto Wolffas.
Tačiau kol kas Wolffų šeimos komentarai rodo, kad net ir po ilgos ir sėkmingos karjeros, Ch. Hornerio palikimą „Formulėje-1“ dar ilgai gaubs prieštaringa reputacija.
