Automobilių sportas

Elektros šokas lenkimų krizei: kaip „Formulė 1“ su naujomis taisyklėmis žada suteikti daugiau veiksmo?

2025-10-17 21:08
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 21:08

Pastaraisiais metais „Formulės 1“ lenktynės vis dažniau primena ne dinamišką kovą, o greitą šachmatų partiją, kurioje niekas nedrįsta daryti rizikingo ėjimo. Dėl minimalių skirtumų tarp bolidų, pernelyg patvarių padangų ir nebeveiksmingos DRS sistemos, lenkimai tapo retenybe.

„Ferrari“ Formulėje 1 (nuotr. komandos archyvo)

Vis dėlto, automobilių sporto ekspertai sutaria – 2026-ųjų techninė revoliucija šią procesiją gali paversti tikru veiksmo trileriu. O pagrindiniu ginklu taps nebe aerodinamika, o protingas elektros energijos valdymas.

Vis dėlto, automobilių sporto ekspertai sutaria – 2026-ųjų techninė revoliucija šią procesiją gali paversti tikru veiksmo trileriu. O pagrindiniu ginklu taps nebe aerodinamika, o protingas elektros energijos valdymas.

Didžiausia 2026-ųjų naujovė – ne tik nauji varikliai, bet ir visiškas lenkimų filosofijos pasikeitimas.

Iš žaidimo pasitraukia anksčiau kritikuota ir nebeveiksminga DRS sistema. Ją pakeis nauja funkcija „Override“ – galimybė laikinai panaudoti papildomą elektros galią iš baterijos.

Tačiau, skirtingai nei DRS, tai nebus automatiškai gaunamas pranašumas konkrečioje zonoje. Tai bus taktinė priemonė, kurią pilotas galės panaudoti bet kada, taip sukuriant visiškai naują kovos dinamiką.

Būtent čia ir slypi didžiausia intriga. Naujuose boliduose bus montuojamos daugiau nei dvigubai talpesnės baterijos, o energijos valdymas taps kur kas sudėtingesnis.

Tai reiškia, kad skirtingu lenktynių metu pilotai turės nevienodą energijos rezervą. Kaip teigia „Aston Martin“ vadovas Andy Cowellas, tai sukurs natūralius greičio skirtumus, kurie ir yra būtina lenkimų sąlyga.

Tačiau „Override“ sistema – tai dviašmenis kardas. Pilotas galės visą sukauptą energiją išnaudoti vienam galingam spurtui, kuris, kaip skaičiuoja inžinieriai, truks apie 11 sekundžių.

Tačiau po tokios atakos jis taps pažeidžiamas – su tuščia baterija jam teks gintis nuo varžovo, kuris galbūt pasirinko taupesnę taktiką. Tai sukurs katės ir pelės žaidimą, kuriame svarbiausia taps ne tik greitis, bet ir gudrumas.

„Lenkimai bus kitokie, bet jų bus“, – teigia „Williams“ vadovas Jamesas Vowlesas. – „Jie vyks nebe tose vietose, kur esame įpratę matyti.“

Tai reiškia, kad lenkimai persikels iš ilgųjų tiesiųjų pabaigos į netikėtas trasos vietas, kur vienas pilotas bandys išnaudoti savo energijos pranašumą, o kitas – taupys ją kontratakai.

Ši nauja filosofija iš esmės keičia ir paties piloto vaidmenį. Laimės nebe tas, kuris tiesiog greičiausiai įveikia posūkius, o tas, kuris taps protingiausiu „energijos vadybininku“, gebančiu ne tik vairuoti, bet ir strategiškai mąstyti.

„Galiausiai pranašumą turės tie pilotai, kurie tobulai supras automobilį ir gebės mąstyti plačiau“, – įsitikinęs J. Vowlesas.

Kol kas komandos kiauras paras praleidžia simuliatoriuose, bandydamos perprasti naujų taisyklių subtilybes. Tačiau ekspertai sutaria – 2026-ieji žada ne tik atnaujintą rikiuotę, bet ir visiškai kitokio tipo lenktynes.

