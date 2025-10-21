M. Verstappeno dominavimas tęsiasi, o „McLaren“ stovykloje – vis daugiau nerimo ženklų

Jo dominavimas Ostine buvo neginčijamas, tačiau šventę trumpam aptemdė netikėtas iškvietimas pas teisėjus. Tuo tarpu „McLaren“, savaitgalį pradėję kaip favoritai, baigė jį skaičiuodami praradimus ir bandydami nuslėpti augantį nerimą. O Nico Hülkenbergas pagaliau nutraukė taškų badą. Panagrinėkime svarbiausius JAV GP klausimus.
Pirmiausia – netikėta drama po finišo. Nors M. Verstappenas laimėjo užtikrintai, „Red Bull“ komanda buvo iškviesta pas teisėjus dėl keisto incidento prieš startą. Pasirodo, vienas iš mechanikų, jau prasidėjus formavimosi ratui, bandė nuimti starto pozicijos žymeklį nuo techninio aptarnavimo zonos sienelės ir ignoravo maršalo nurodymus.
Nors komandos vadovas Laurent'as Mekiesas bandė situaciją švelninti, bausmė neišvengta – 50 000 eurų bauda (pusė jos – lygtinai).
Trasoj M. Verstappeno pranašumas nekėlė abejonių. Startavęs iš „pole“ pozicijos, jis sėkmingai apsigynė nuo varžovų ir per pirmąją atkarpą susikrovė lemiamą persvarą.
Nors „McLaren“ pilotas Lando Norrisas vėliau demonstravo panašų tempą, jis ilgai užtruko už Charleso Leclerco ir pavijo lyderį tik tada, kai jau buvo per vėlu.
Pats L. Mekiesas pripažino: „McLaren“ čia neatskleidė viso savo potencialo. Tikėtina, kad atrodėme geriau, nei esame iš tiesų, tik dėl jų problemų.“
Būtent „McLaren“ problemos ir kelia daugiausiai klausimų. Savaitgalį pradėję kaip favoritai, jie patyrė dvigubą fiasko sprinto lenktynėse, o tai turėjo skaudžių pasekmių sekmadienį.
„Neturėjome pakankamai duomenų, kaip bolidas elgsis lenktynėse“, – teisinosi komandos vadovas Andrea Stella.
Baimindamiesi pakartoti praėjusių metų diskvalifikaciją dėl per žemo bolido, „McLaren“ pasirinko itin konservatyvius pakabos nustatymus. Tai akivaizdžiai atsiliepė bolidų greičiui, tačiau L. Norrisas vis tiek sugebėjo išspausti maksimumą ir pačioje pabaigoje palaužti C. Leclercą kovoje dėl antros vietos.
Tačiau čempionato lyderis Oscaras Piastri atrodė neįprastai blankiai ir finišavo tik penktas. Jo prastas tempas greituosiuose posūkiuose, kurie paprastai yra australo stiprybė, kelia įtarimų, kad bolidas po avarijos sprinte nebuvo idealios būklės.
Tokių savaitgalių čempionai sau leisti nebegali. „Viskas mūsų rankose“, – bandė raminti A. Stella, tačiau „Red Bull“ stratego Helmuto Marko šypsena iškalbinga: „Jie nervinasi.“
Malonia staigmena tapo „Ferrari“ greitis. Nors penktadienį atrodė beviltiškai, kvalifikacijoje ir lenktynėse italų komanda buvo konkurencinga.
C. Leclercas, startavęs su minkštesnėmis padangomis, netgi sugebėjo aplenkti L. Norrisą. Nors strategija nepasiteisino ir teko tenkintis trečia vieta, „Ferrari“ vadovas Frédéricas Vasseuras džiaugėsi: „Jei viską padarome teisingai, galime kovoti.“
Tuo tarpu Singapūro nugalėtojai „Mercedes“ Ostine atrodė gerokai kukliau. George‘as Russellas finišavo šeštas, o Kimi Antonelli po susidūrimo su Carlosu Sainzu (kuris už tai gavo baudą) liko tryliktas.
Komandos atstovai teisinosi netinkama padangų strategija ir milžiniška „nešvaraus oro“ įtaka, trukdžiusia lenkti. „Jei startuojame iš priekio, galime laimėti“, – tikino jie.
Galiausiai, pagyrų nusipelnė Nico Hülkenbergas. Po ilgos pertraukos vokietis sugebėjo finišuoti taškuose (aštuntas), pademonstravęs ne tik greitį, bet ir kovingumą bei aplenkdamas varžovus trasoje. „Tai buvo Nico Hülkenbergo stilius“, – gyrė jį komandos vadovas.
JAV GP dar labiau paaštrino kovą dėl titulo ir atskleidė augančią įtampą „McLaren“ stovykloje. M. Verstappeno spurtas tęsiasi, o iki sezono pabaigos likus vos keliems etapams, kiekviena klaida gali tapti lemtinga.
