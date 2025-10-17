Arogancijos viršūnė: „TikTok“ žvaigždė, sudaužiusi „McLaren“ ir palikęs sužalotą draugą, suimta po metų slapstymosi

Daugiau nei metus nuo teisingumo besislapsčiusio ir iš Didžiosios Britanijos policijos atvirai socialiniuose tinkluose tyčiojusios „TikTok“ žvaigždės drama pasiekė atomazgą. Praėjusį penktadienį, grįžęs į Jungtinę Karalystę, buvo suimtas Harrisonas Sullivanas, internete geriau žinomas kaip HSTikkyTokky, pranešė BBC.
Jo virtualus „neliečiamojo“ pasaulis subyrėjo į šipulius, kai realybė pasivijo jį dėl dar 2024-ųjų kovą įvykusios avarijos, kurios metu jis sudaužė savo „McLaren“, paliko sužalotą draugą ir pabėgo iš įvykio vietos.
Ši istorija prasidėjo dar praėjusių metų kovą, kai H. Sullivano vairuojamas violetinis „McLaren 720S“ rėžėsi į „Audi“.
Po avarijos internete išplitusiuose vaizduose matyti visiškai suniokotas superautomobilio priekis ir šalia jo iš skausmo besiraitantis keleivis – kitas socialinių tinklų veikėjas „General G“. Tačiau paties avarijos kaltininko nebuvo nė kvapo – jis tiesiog pabėgo pėsčiomis.
Užuot prisiėmęs atsakomybę, H. Sullivanas pasirinko pabėgimo kelią. Praleidęs teismo posėdį, jis išvyko iš šalies ir, kaip manoma, didžiąją laiko dalį praleido Artimuosiuose Rytuose.
Tačiau net ir būdamas už tūkstančių kilometrų, jis nenustojo provokuoti. Socialiniuose tinkluose H. Sullivanas nuolat demonstravo visišką panieką teisėsaugai, keldamas vaizdo įrašus, kuriuose tyčiojosi iš tyrimo ir netgi bandė klaidinti pareigūnus, imituodamas, kad yra grįžęs į Jungtinę Karalystę.
Tačiau, kaip dažnai nutinka, realybė pasirodė esanti kur kas atšiauresnė. Praėjusį penktadienį (spalio 10 d.), po daugiau nei pusantrų metų nuo avarijos, H. Sullivanas buvo suimtas vos tik grįžęs į šalį.
Dabar jo laukia rimti kaltinimai: pavojingas vairavimas, pasišalinimas iš eismo įvykio vietos, vairavimas be privalomojo draudimo ir naudojimasis telefonu prie vairo.
Nors anksčiau H. Sullivanas gyrėsi per metus uždirbantis daugiau nei 25 milijonus dolerių, panašu, kad jis pagaliau gavo sąskaitą, kurios dydis gali tapti rimtu iššūkiu net ir jo milijonams.
