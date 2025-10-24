„Cadillac“ pamažu virsta tikra „Formulės 1“ komanda: netrukus laukia rimčiausias išbandymas

Austine, lenktynių stovykloje, pasirodžius komandos bendrasavininkiui Danui Towrissui, ekipos vadovui Graeme'ui Lowdonui, technikos konsultantui Patui Symondsui ir valdybos nariui Mario Andretti, „Cadillac“ komanda tampa vis labiau matoma „Formulės 1“ padangėje.
Beveik tuo pat metu Europoje buvo užbaigtas gaminti pirmasis naujojo „Cadillac“ Formulės-1 bolido monokokas (nešančioji kėbulo dalis). Iki šiol JAV lenktynių komanda naudojo tik prototipus.
Artimiausias keturias savaites anglies pluošto važiuoklė su nosies ir galinėmis smūgio sugėrimo struktūromis bus privalomai tikrinama vadovaujantis FIA streso testų reikalavimais.
Išgyvenimo ląstelė bus tikrinama ne tik trimis smūgio (iš priekio, galo ir šono) bandymais, bet ir devyniais statiniais kritinių vietų apkrovos bandymais.
Technikos patarėjas Patas Symondsas išreiškė pasitikėjimą, kad naujokai „Formulės 1“ pasaulyje visus testus įveiks iš pirmo karto.
„Tam intensyviai ruošėmės ilgiau nei pusę metų su bandomosiomis važiuoklėmis“, – teigė jis.
„Cadillac“ dirbo nuosekliais etapais, siekdami ne tik atitikti reikalavimus, bet ir neiššvaistyti per didelio svorio bandymams.
Darbuotojų skaičius patrigubėjo
Vienuoliktoji „Formulės 1“ komanda per pastaruosius mėnesius augo sparčiai. Metų pradžioje darbuotojų skaičius siekė 159.
Šiuo metu komandoje jau dirba 426 darbuotojai. Be to, pasirašytos sutartys su dar 75 asmenimis.
Jie tiesiog laukia, kol baigsis jų apribojimai dirbti kitur, kad prisijungtų prie komandos ne vėliau kaip 2026 metų sezono pradžioje. Dėl spartaus augimo filialas Silverstoune jau tampa per mažas, o „Cadillac“ priversta plėstis.
Lenktynių komanda veikia jau keletą mėnesių. Iš Silverstouno kontrolės centro komanda stebėjo Ispanijos, Italijos ir paskutinio JAV „Grand Prix“ etapus, elgdamasi taip, lyg jau būtų pilnaverčiai čempionato dalyviai.
Kitos lenktynės, kurias planuojama stebėti – Brazilijos „Grand Prix“. Ostinas ir San Paulas pasirinkti neatsitiktinai. P. Symondsas paaiškino: „Turime išmėginti ir sprinto savaitgalio procedūras. Jos vyksta visiškai kitaip.“
Siekdami kuo labiau priartėti prie realybės, instruktavimai po treniruočių sesijų atliekami su tam tikru vėlavimu. Realioje situacijoje pilotai pirmiausia turi duoti interviu žiniasklaidai ir tik po to gali pasidalinti savo įspūdžiais su inžinieriais.
Pilotų apmokymas
Sustojimai aptarnavimo zonoje ir procedūros trasoje repetuojami naudojant senesnį „Ferrari“ modelį, kurį pilotuoja vienas iš „Ferrari“ rezervinių pilotų.
Čia pagrindinis tikslas – apmokyti pačią lenktynių komandą, o ne pilotą. Pirmasis bandymas įvyko Fiorano lenktynių trasoje Italijoje, o antrasis suplanuotas Imoloje.
„Cadillac“ pilotai kol kas dirba tik simuliatoriuje, įrengtame JAV. Pagrindinė virtualių plėtros bandymų našta tenka Pietro Fittipaldi.
Brazilui talkina buvęs „IndyCar“ pilotas Simonas Pagenaudas. Pagrindinis pilotas Sergio Perezas taip pat jau atliko vieną simuliatoriaus sesiją.
Vis dėlto inžinieriai nekantriai laukia Valtteri Botaso. „Mercedes“ atsarginis pilotas bus laisvas tik po Abu Dabio „Grand Prix“.
Jo vertinimas bus ypač vertingas, nes jis atsineša naujausią „Mercedes“ patirtį, taip suteikdamas „Cadillac“ tam tikrą atskaitos tašką. S. Perezas metus nesėdo į „Formulės 1“ automobilį nuo 2024 metų finalo, todėl jo duomenys nėra tokie aktualūs.
Sudėtingesnis atrodo variklio kūrimo etapas. Šiuo metu lygiagrečiai vykdomi trys skirtingi projektai. „Cadillac“ siekia 2029 metais pristatyti savo variklį, tačiau kol kas niekas nežino, kaip atrodys būsima jėgainė.
FIA palankiai vertina idėją dar 2029 metais pristatyti naujos kartos variklių taisykles, tačiau keli gamintojai tam priešinasi. Todėl šis terminas gali nusikelti iki 2030 ar, kaip dabar numatoma, iki 2031 metų.
